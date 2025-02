BBB 25: Diogo Almeida, Vilma Nascimento e Vitória Strada estão no Paredão Triplo

A- A+

Os participantes Diogo Almeida, Vilma Nascimento e Vitória Strada estão no sexto Paredão do Big Brother Brasil 25, formado neste domingo (23). A berlinda contou com Prova Bate e Volta, Poder Curinga e dedo-duro. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (25).

Vitória foi emparedada pelo líder João Pedro. Já Diogo foi emparedado ao atender o Big Fone no sábado (22).

Ao atender o Big Fone, Diogo também recebeu o direito de indicar um participante para o Paredão. Ele optou por Thamiris Maia.

Porém, a sister foi salva pela irmã, Camilla, que arrematou o primeiro Poder Curinga da edição na última sexta-feira (21), garantindo o Poder do Sim ou Não. No lugar de Thamiris, Camilla colocou Vilma Nascimento no Paredão.

A participante Camilla foi a mais votada pela casa, porém, conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta, que também contou com a participação de Diogo e Vilma.

O pernambucano Guilherme ganhou o anjo no sábado (22) e imunizou a sogra, Joselma (Delma). Ao vencer, ele colocou Thamiris no Castigo do Monstro.

Votação da casa

Camilla foi votada por Delma, Guilherme, Renata Saldanha, Eva Pacheco, Vilma, Diogo, e Diego Hypolito, totalizando sete votos. Já o brother Maike Cruz recebeu quatro votos: Vitória, Daniele Hypolito, Aline Patriarca e Vinícius Nascimento.

Os participantes Gracyanne Barbosa, Camilla e Thamiris votaram na Renata. João Gabriel e Maike Cruz optaram por Aline.

No dedo-duro, João Pedro sorteou três pessoas que escolheram outros três participantes para revelarem seus votos. Foram sorteados Daniele, que pediu para Maike dizer em quem votou; Diego, que escolheu Eva; e João Gabriel que optou por Thamiris.

Na Mira do Líder

Na última sexta, antes da festa, João Pedro escolheu cinco participantes para estarem na Mira do Líder: Vitória, Diego, Daniele, Aline, e Camilla.

A partir da lista formada, o líder escolheu uma pessoa neste domingo para ser emparedada. A indicada foi Vitória.

Perfil dos emparedados

Vitória Strada, de 27 anos, é famosa pelos papéis que vem colecionando na televisão. Nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a atriz atua como modelo desde os 12 anos. Vitória levou o amigo e arquiteto Mateus Pires, participante que já foi eliminado do reality.

O ator e psicólogo Diogo Almeida, de 40 anos, entrou na casa mais vigiada do Brasil com a sua mãe Vilma, de 68 anos. A matriarca é estudante de nutrição e sergipana, nascida em Aracaju, enquanto seu filho é natural do Rio de Janeiro.

Mãe e filho quase que não entram no reality, pois Vilma Maria chegou a iniciar uma inscrição com o marido para esta edição, mas acabou decidindo ir com o solteiro Diogo, que foi protagonista da novela ''Amor Perfeito'' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz.



O ator iniciou sua carreira artística aos 11 anos como modelo, formando-se em Artes Cênicas e, mais tarde, em Psicologia. Em 2024, ele participou do elenco do ''The Masked Singer Brasil'', mas também seguiu atuando como psicólogo em uma clínica, inclusive, lançou seu primeiro livro, recentemente. Sua mãe Vilma é fã declarada do ''Big Brother Brasil''.

