Big Brother Brasil BBB 25: Veja os participantes mais votados no Sincerão desta segunda (10) Os brothers tinham que escolher entre as categorias "ninguém vai lembrar", quem será "eliminado(a) com rejeição" e quem é "saboneteiro"

Nesta segunda (10), aconteceu mais um Sincerão no BBB 25, e os participantes tiveram que fazer três escolhas: quem "ninguém vai lembrar", quem será "eliminado(a) com rejeição" e quem é "saboneteiro".

O jogo causou polêmicas dentro da casa do Big Brother Brasil, e o Gshow revelou quais os participantes mais votados dentro da dinâmica:



O brother Diogo Almeida foi o mais votado pela casa do BBB 25 para ser "eliminado com rejeição", nove vezes no total.

Vilma, mãe do ator, também foi a mais votada na categoria de "ninguém vai lembrar". A participante recebeu 5 votos.

Já a sister Aline foi a mais indicada como "saboneteira", recebendo 5 votos.

Vitória Strada foi a única participante a ser citada nas três opções.

