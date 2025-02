A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Poder Curinga, Perde e Ganha e nova ligação do Big Fone vêm aí! O Poder Curinga dá o ar da graça nesta sexta (21); o Big Fone tocará durante o programa do sábado (22)

Os próximos dias na “casa mais vigiada do Brasil” prometem novidades e surpresas: pela primeira vez nesta edição do Big Brother Brasil, o Poder Curinga aparecerá, junto com a dinâmica do Perde e Ganha.

Além disso, o famigerado Big Fone também irá tocar, por mais uma vez, na casa do BBB 25.

Perde e Ganha e Poder Curinga

Tudo começará no Perde e Ganha, nesta sexta (21). Os jogadores participarão de uma rápida dinâmica de sorte no Confessionário, em que poderão ganhar ou perder estalecas.



Com o número de estalecas atualizado, cada brother e sister decidirá se quer dar um lance no leilão do Poder Curinga, que dará direito a um benefício surpresa no jogo. Quem der o maior lance, arremata o Poder Curinga.



Big Fone

Já o Big Fone irá tocar na noite deste sábado (22), ao vivo, durante o programa. O recado irá impactar diretamente a formação do Paredão do próximo domingo (23).





