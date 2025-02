A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Prova do Líder desta quinta (13) é de resistência; Dona Delma é a primeira eliminada Os irmãos João Pedro e João Gabriel e a bailarina Renata foram desclassificados pouco antes do início da prova

A primeira prova de resistência individual da temporada 2025 do Big Brother Brasil começou na noite desta quinta (13) e promete se estender pela madrugada.

De antemão, Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida já estavam vetados de participar da disputa. Camilla, que ganhou a dinâmica Resta Um, vetou Diogo Almeida, que, por sua vez, teve direito a um contragolpe, vetando Gracyanne.

Quem também ficou de fora da prova foram os irmãos João Pedro e João Gabriel e também Renata, que, momentos antes do início da disputa, foram desclassificados por saírem da sala quando a orientação era de que não deixassem o ambiente.

Na prova, os candidatos deveriam ficar apertando um botão de uma moeda durante todo o tempo de uma rodada, contada em um cronômetro. Quem tirasse a mão do botão antes do início de uma nova rodada era eliminado e sofria uma consequência.

A pernambucana Joselma, a Dona Delma, foi a primeira eliminada, pois tirou um pouco a mão do botão da moeda. A consequência? Foi para a xepa.

Prova

Cada jogador(a) deveria pressionar, o tempo inteiro, o centro de uma moeda, dentro de uma caixa misteriosa, localizada em um totem.

Quando a vinheta tocava e o cronômetro era acionado, começava uma nova rodada. Antes de terminar o tempo, o jogador deveria ir até o seu celular, pegar todas as moedas e levá-las para dentro de sua caixa misteriosa.

Dentro da caixa, o jogador deveria pressionar novamente sua moeda antes de terminar o tempo. Uma vez que apertou a moeda, só é possível tirar a mão quando iniciar uma nova rodada.

Quem deixou alguma moeda pelo caminho ou tirou a mão do botão da moeda antes de uma nova rodada foi desclassificado(a).

Consequência

Os seis primeiros eliminados da Prova do Líder sofrerão consequências, reveladas em envelopes que eles sortearam, das mais leves até a ida direto para o Paredão.

Dinâmica da semana

Após a conquista da Liderança, na sexta-feira (14), o novo Líder colocará cinco pessoas Na Mira.

No sábado (15), acontece a Prova do Anjo, que imunizará uma pessoa do Paredão.

No domingo (16), os brothers e sisters votam para a formação de um Paredão triplo.



Veja também