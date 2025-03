A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Prova do Líder desta quinta (6) é de resistência; Vilma é eliminada com 1 minuto A campeã ou campeão da prova só deve ser conhecida/o nesta sexta (7)

É hoje que a liderança só sai amanhã! A Prova do Líder do BBB 25 desta quinta (6) é de Resistência, o que significa que brothers e sisters entram noite adentro na disputa pela liderança nesta oitava semana do reality.

De cara, três participantes ficaram de fora da disputa pela liderança. Na primeira etapa da Prova, realizada em rodadas de Resta Um, foram eliminados Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro.

Os demais 12 brothers e sisters participaram da Prova, que é de resistência, sim, mas também envolve atenção e agilidade/velocidade no momento de apertar um botão.

Com 1 minuto de Prova, a estudante de nutrição Vilma Nascimento, 68 anos, mãe do ator Diogo Almeida (que já deixou o reality) foi a primeira eliminada da disputa.

Prova

Em cima de uma base, dentro de uma cabine, os jogadores devem acompanhar uma contagem regressiva exibida em um telão. Quando o cronômetro zera, uma rodada é iniciada.

A qualquer momento, pode aparecer no telão um “ALERTA DE TENSÃO”. Assim que aparece o alerta, os participantes devem apertar o botão no alto da cabine. Os três primeiros que apertarem, seguem protegidos. Os demais sofrem consequências. Quem fica em último lugar, sofre mais consequências.

Quem aperta o botão por último em três rodadas tem a sua base na cabine diminuída Ao longo da Prova, irão acontecer rodadas eliminatórias.

Vencerá quem resistir por mais tempo na Prova. A campeã ou campeão só deveremos conhecer, provavelmente, nesta sexta (7).

Dinâmica da semana

Uma complexa dinâmica se dará nos próximos dias até a eliminação, na próxima terça (11). Um resumo do que está previsto para acontecer daqui até lá:

Nesta sexta (7), será a consagração da liderança da última pessoa a deixar o Provódromo, que deverá indicar cinco participantes Na Mira do Líder. No sábado (8), acontece a Prova do Anjo.

No domingo (9), tocará o Big Fone, após o Raio-X realizado diariamente na casa. Quem atendê-lo, será levado para uma Loja Secreta, que terá disponível para comprar alguns poderes que podem interferir na formação do Paredão

A formação do Paredão se dará seguindo a seguinte ordem:

Anjo imuniza participante;

Líder empareda uma pessoa;

Contragolpe do mais votado pela casa;

Contragolpe do contragolpeado;

Três participantes jogam a Prova Bate-Volta e uma se salva;

Formação do Paredão triplo.



