BBB 25: brothers encaram prova de resistência por uma vaga na final do reality

Uma prova de resistência definirá o primeiro finalista do BBB 25. Os quatro brothers que restam na casa deram início, na noite desta quinta-feira (17), à disputa por uma vaga na grande final do programa, que ocorre na terça-feira (22).

Logo após a eliminação de Diego Hypolito, os participantes foram informados sobre as regras do jogo. Após um sorteio, eles vestiram os coletes e foram encaminhados para a área externa da casa.



Para a prova, os brothers e sisters precisam ficar em quatro bases de uma plataforma giratória. Cada jogador recebeu cinco fichas para serem usadas ao longo da competição.





Durante o jogo, há quatro situações possíveis, sendo que três delas contêm consequências: vento, chuva e calor. Apenas uma delas tem uma passarela que leva até um carro estacionado.



Sempre que a plataforma parar de girar, o jogador ficará em uma das situações. Quando for a vez do carro, o participante pode optar por fazer uma recarga agendada, utilizando uma das fichas que recebeu. Ele poderá entrar no veículo e descansar durante cinco minutos.



Antes que o tempo termine, o participante deve apertar o botão. Se não fizer isso, ele está eliminado. O vencedor, além de um lugar na final, ganha o carro.



Vence quem resistir por mais tempo. Se ainda restarem competidores até o "ao vivo" desta sexta-feira (19), o resultado será decidido por meio de sorteio.

Com o resultado da prova, os três perdedores estarão automaticamente no último Paredão do programa. O resultado de quem deixará o reality será revelado no domingo (20).



