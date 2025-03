BBB 25: Quais duplas seguem juntas e quem já está sozinho no jogo

A- A+

A edição do BBB 25 - Big Brother Brasil trouxe uma novidade: durante a primeira fase do programa, os participantes disputaram o jogo em duplas, que participaram juntas de todas as dinâmicas (Líder, Anjo, Paredão e até mesmo a Eliminação).

A partir do início de fevereiro, no entanto, a dobradinha chegou ao fim, e a competição pelo prêmio milionário passou a ser individual. Mas as parcerias não se encerraram ali.

Às vésperas do décimo paredão, que acontece na próxima terça-feira (25), cinco das 12 duplas originais que entraram na casa em 13 de janeiro seguem intactas no jogo: os amigos Aline e Vinícius; Eva e Renata; os irmãos João Gabriel e João Pedro; Diego e Daniele Hypolito; e Guilherme e Joselma (ou Delma), genro e sogra.

Além disso, após a eliminação de Gracyanne Barbosa no último paredão, três participantes seguem sem suas duplas iniciais: Vitória Strada, Vilma e Maike.

Relembre as eliminações do BBB 25

Ao todo, 11 pares iniciaram o programa, e mais um foi escolhido pelo público mais tarde para entrar na casa. No dia 13 de janeiro, entraram na casa as seguintes duplas:

Camarotes

Vitória Strada e Mateus

Diogo Almeida e Vilma

Gracyanne Barbosa e Giovanna

Diego Hipolyto e Daniele Hipolyto

Pipocas

Edilberto e Raissa

Camilla e Thamiris

Aline e Vinícius

João Gabriel e João Pedro

Eva e Renata

Arleane e Marcelo

Gabriel e Maike

Guilherme e Delma (escolha do público)

Na primeira fase do reality, o casal Arleane e Marcelo, além de Edilberto e Raissa, pai e filha, foram eliminados de uma só vez pelo público.

A eliminação de Giovanna, irmã e dupla de Gracyanne Barbosa, marcou o encerramento dessa fase. Ela foi a primeira a deixar o programa individualmente.

Na fase individual, também deixaram a casa Diogo Almeida, filho de Vilma; Mateus, amigo de Vitória, Gabriel, amigo de Maike.

Após a eliminação de Camilla, a saída de Thamiris do reality marcou a eliminação da primeira dupla em Paredões individuais no BBB 25.

Na última semana, Gracyanne Barbosa também se juntou à sua dupla fora da casa.

