A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: veja quais participantes ganharam mais emojis no queridômetro durante primeiro mês O queridômetro é parte importante do Big Brother Brasil, medindo afinidades

O Gshow reuniu uma lista dos brothers que receberam as maiores e menores quantidades de alguns emojis no queridômetro do primeiro mês de BBB 25.

O termômetro de emojis é parte importante do jogo presente no Big Brother Brasil, medindo afinidades e repercutindo entre os brothers.

Confira aqui a lista

Diego Hypólito

O ginasta Diego Hypólito apareceu diversas vezes no queridômetro do mês. Ao todo, o brother foi o que mais recebeu os emojis de Alvo (19), Mentiroso (12) e Mala (13).



Além disso, Diego foi o participante que menos recebeu o Emoji de Coração, com 293 no total.

João Gabriel

O brother goiano recebeu a maior quantidade de Emojis de Coração: foram 365 ao total.

Diogo Almeida

Liderando os Corações Partidos, o ator Diogo Almeida ganhou 9 emojis no queridômetro.

Aline

A participante Aline foi a que mais recebeu Biscoito no queridômetro, com 21 emojis recebidos.

Vilma

Com 13 emojis de Planta em seu queridômetro do mês, a participante Vilma lidera essa categoria.

Veja também