BBB 25 BBB 25: Quem Eva escolheu para a Mira do Líder? Veja lista Eva aguentou a prova de resistência por 12 horas

A bailarina Eva é a nova líder do BBB 25. Nesta sexta-feira, 14, durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt oficializou a liderança da sister com dois deveres: escolher o seu VIP e cinco participantes para o Na Mira do Líder.

Eva aguentou a prova de resistência por 12 horas. Ela chegou até a final com Thamiris, mas terminou como a grande vencedora.

Neste domingo, 16, a sister escolherá um dos cinco brothers da Mira do Líder para disputar o paredão. Diego Hypolito já está na berlinda depois de sortear uma consequência na Prova do Líder

Veja quem está Na Mira do Líder no ‘BBB 25':

- Vitória Strada

- Mateus

- Camilla

- Thamiris

- Gracyanne Barbosa

