Big Brother Brasil BBB 25: Renata atiça polêmica na web ao tratar Vinícius no feminino: "Gíria regional?" Bailarina cearense se refere a colega de confinamento, que disse não saber se é hétero ou bi, por vocativos como "bichinha" e "mulher"

"Senhora", "gay", "viado", "menina", "bichinha"... Desde que começou a atual edição do BBB - Big Brother Brasil, os termos citados vêm sendo utilizados com frequência por Renata, participante do programa, para se referir aos colegas de confinamento, sobretudo a Vinícius, com quem criou maior proximidade.

O fato passou a gerar polêmica nas redes sociais. De um lado, há quem lembre que Vinícius já disse no reality show que "está vivendo um ano novo" com relação à própria sexualidade e que "não sabe se é hétero ou bi" — daí, portanto, as falas de Renata soariam invasivas e incovenientes.

De outro lado, defensores da bailarina alegam que os vocativos são gírias cearenses e que, a rigor, a dançarina de 33 anos trata todos os homens da casa do mesmo jeito. Mas, afinal, quem está certo?

"Detesto quem tira uma pessoa do armário quando a pessoa mesmo não se afirmou em nada nesse sentido e dá a entender que tem até problemas com sua sexualidade. É péssimo isso", argumentou uma pessoa no X.

Outro usuário do microblog concordou: "As falas dela podem não conter preconceito, mas ela o deixa totalmente desconfortável, me dá aflição de ver o desconforto dele. Ela não tem o mínimo tato pra perceber".

As opiniões nas redes sociais estão claramente divididas. Aqueles que defendem Renata insistem na tese de que ela só está agindo naturalmente com o uso de "expressões corriqueiras" em seu estado natal.

Em Fortaleza, o vocativo "mulher" é usado por muita gente para se referir a pessoas de gêneros diferentes. "Existem milhares de mulheres assim, e daí? Eu mesma sou assim e nenhum amigo meu se incomoda.

Já chamei o homem da padaria sem querer de mulher", relatou outra internauta. "Sinto muito mas cearense fala assim mesmo", ressaltou mais uma pessoa.

Há quem entenda as colocações de conterrâneos da moça. Mas com uma ponderação. "Gíria regional? Acho que não dá pra explicar tudo assim", disse um internauta.

"Preciso conhecer o Ceará ou mais cearenses porque tô realmente surpresa com o povo defendendo a Renata dizendo que esse tanto de gíria gay que ela usa é sotaque. O pior que pra mim não fazia sentido porque Eva não fala assim e elas são do mesmo lugar, não?", questionou mais uma pessoa no X.

