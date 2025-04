A- A+

BBB 25 BBB 25: Renata conversa com João Pedro sobre enfrentar Paredão com Joselma e Guilherme A bailarina disse que está apreensiva por estar lidando com duas torcidas

A emparedada Renata e o Líder João Pedro conversam no Quarto do Líder, na tarde desta terça-feira (15), sobre o Paredão do programa ao vivo desta noite.

A bailarina disse que está apreensiva por estar lidando com duas torcidas. “Fico pensando nisso, eles dois juntos no Paredão. São duas torcidas. E querendo ou não do lado de lá eles pedem mais torcida, por que a gente é minoria”, a bailarina fala com João Pedro, sobre a divisão de grupos na casa.

“Não existe isso não, o jogo é individual”, discordou o goiano. Após um longo silêncio, Renata fala que entende, mas mesmo assim fica preocupada.

“Essas falas ontem do Gui, equivocadas, sobre algumas situações… Sobre aquela situação da Aline, da situação do voto. Ele não sabe o que de fato aconteceu, mas fica jogando isso no ao vivo e isso pesa.”, diz a bailarina, sobre a dinâmica de segunda-feira (14). Sister ainda fala que Guilherme quer fortalecer uma imagem de jogadora ‘morna’ da bailarina.

“Ontem ele falou isso de ser jogadora morna, mas eu não vejo ele ter feito grandes jogadas aqui”, dispara Renata. “Pra mim ele passou o jogo, ele teve posicionamentos, mas sempre foram com histórias de outras pessoas. O embate que ele teve mesmo foi o João”, conclui.

Veja também