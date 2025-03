A- A+

Big Brother Brasil BBB 25; Renata retorna para a casa após desafio do Seu Fifi e causa comoção entre os participantes Desde quinta (13), a sister foi confinada em uma espécie de casa de vidro dentro de um Shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e recebeu informações do público.

A participante do BBB 25 Renata retornou para a casa mais vigiada do Brasil, após enfrentar o desafio da Vitrine do Seu Fifi, nesta sexta (14).

Assim que a dançarina voltou para a casa, apenas o participante Maike estava acordado. Chegando no Quarto Anos 50, Renata bateu palmas e gritou "A Surucucu voltou!".

Logo em seguida, foi ao Quarto Fantástico e foi abraçada por Eva, sua ex-dupla, e Vilma.

