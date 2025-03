A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Renata sai da casa para cumprir o desafio da Vitrine do Seu Fifi A casa foi acordada por um alarme na manhã desta quinta (13), e Renata foi convocada para completar um desafio fora da casa mais vigiada do Brasil. Os participantes do Big Brother não sabem, mas o desafio é a Vitrine do Seu Fifi.

A casa do BBB 25 foi acordada de maneira diferente nesta quinta (13), ao som de um alarme que convocava os brothers e sisters para a sala de estar.

Diante de todos os participantes reunidos, Renata foi convocada para deixar a casa do BBB 25 e completar um desafio.

O desafio em questão é a Vitrine do Seu Fifi, informação desconhecida pelos participantes na casa. Escolhida por uma votação do público com 27,28% dos votos, Renata foi vendada e levada para o Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Conduzida para uma espécie de casa de vidro, posicionada no shopping, a bailarina receberá recados dos visitantes e terá acesso a certas informações externas, movimentando as estratégias de jogo.

Lembra de mim? Eu sou o RoBBB Seu Fifi. Você está na Vitrine do Seu Fifi. Hoje não sou eu quem vai fazer fofoca, não, viu? Tem um monte de gente querendo falar com você. Está cheio de 'fifi' por aqui! Fica de ouvido em pé, hein? Presta atenção em tudo. E quando for voltar para a casa, pensa bem em como vai usar essas informações", diz o robô fofoqueiro ao receber Renata na redoma de vidro da Vitrine do seu Fifi.

Pessoas do Brasil todo podem enviar seus recados, a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi não se limita aos moradores da região. Com a hashtag #FiFiBBB25, internautas podem publicar informações que chegam para Renata por meio de um tablet.

Torcedora especial

A sister Renata terá uma torcida especial durante sua estadia na Vitrine do Seu Fifi. Dona Gerusa Pacheco, mãe de Eva e e amiga da família de Renata. Ela desembarca no Rio na manhã desta quinta (13).

