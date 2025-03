BBB 25: Renata volta para casa nesta sexta (14); veja tudo o que aconteceu na Vitrine do Seu Fifi

A- A+

A participante do BBB 25 Renata participou do desafio da Vitrine do Seu Fifi, onde ficou confinada em uma espécie de casa de vidro posicionada em um Shopping no Rio de Janeiro, e interagiu com pessoas de fora da casa, recebendo informações e dicas sobre o jogo. Nesta sexta (14), a sister retorna para a casa do Big Brother Brasil.

De acordo com o Gshow, estes foram os destaques de Renata durante sua estadia na Vitrine do Seu Fifi.

Aviso do desafio

Durante a manhã desta quinta (13), a casa do BBB 25 foi acordada por alarmes, convocando todos para a sala de estar. Lá, Renata foi convocada para deixar o confinamento e enfrentar um desafio. Os brothers que ficaram na casa não tem conhecimento da Vitrine do Seu Fifi.

Deslocamento até o Seu Fifi

Depois de deixar a casa do BBB 25, Renata foi vendada e levada até o Shopping da Barra, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Lá, a casa de vidro da Vitrine do Seu Fifi lhe aguardava.

Chegando no local, a sister se surpreendeu com o desafio. "Lembra de mim? Eu sou o RoBBB Seu Fifi. Você está na Vitrine do Seu Fifi. Hoje não sou eu quem vai fazer fofoca, não, viu? Tem um monte de gente querendo falar com você. Está cheio de 'fifi' por aqui! Fica de ouvido em pé, hein? Presta atenção em tudo. E quando for voltar para a casa, pensa bem em como vai usar essas informações", disse o Seu Fifi para Renata, explicando a dinâmica da Vitrine.

Fofocas da casa

Dentro da Vitrine do Seu Fifi, Renata recebeu as mais diversas "fofocas" sobre os participantes e jogo do BBB 25. Entre as pessoas do público que visitou a sister na dinâmica, uma aconselhou Renata a não confiar tanto nos gêmeos.

A sister logo comentou comportamentos que percebia nos irmãos goianos: "Eu já tinha percebido isso porque as coisas que eu falo, os gêmeos reproduzem no Sincerão. Aquilo era a minha opinião. Eu já tinha pensado em falar com a Eva", disse Renata.

Em outro momento, leu um cartaz que dizia: "Aline tem jogo perigoso com quem está no Paredão. Ela está mal vista". Concordando, afirmou que achava a participante Aline muito falsa dentro do jogo do BBB 25.

Renata também descobriu que ex-participante Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, havia deixado de seguir Maike nas redes sociais. Ao questionar o motivo, a plateia explicou que Maike estava dando em cima dela própria, o que causou surpresa em Renata.

Durante sua estadia na Vitrine do Seu Fifi, Renata também descobriu pelo público que voltará imune para a casa do BBB 25. A sister logo comemorou junto aos fãs na plateia.

Visita de familiares

Além da plateia de fãs, Renata também recebeu a visita de rostos conhecidos. A mãe de Eva, dona Gerusa, visitou a sister na Vitrine do Seu Fifi e provocou lágrimas na confinada. Ainda aconteceu uma ligação de vídeo para a mãe de Renata, que pode matar as saudades da filha.

"Mãe, eu te amo. Isso aqui é por nós, eu te amo. Saudades", disse Renata, emocionada.

