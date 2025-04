A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: veja resumo do que aconteceu na Festa do Top 5 durante madrugada desta quinta (17) Os brothers celebraram o Top 5 com uma festa temática e relembraram momentos marcantes da temporada. A madrugada foi emotiva para os confinados

A madrugada desta quinta-feira (17), véspera de mais uma eliminação no BBB 25, foi emotiva para os confinados.

Os brothers celebraram o Top 5 com uma festa temática e relembraram momentos marcantes da temporada.



Além disso, Guilherme provocou ao mencionar o antigo triângulo amoroso, Diego desabafou sobre o Paredão, e Vitória refletiu sobre as críticas que recebeu ao aceitar participar do reality. Confira os destaques:

Casamento de Maike e Renata vira pauta e Guilherme provoca

No início da noite de quarta-feira, 16, Guilherme, Diego Hypolito, João Pedro e Renata conversaram na área externa da casa.

O grupo começou a imaginar como seria um casamento entre Maike e Renata. O casal se formou ao som de Medo Bobo, durante uma das festas da edição.



A lembrança do antigo envolvimento de Maike com Giovanna, a quinta eliminada, veio à tona.

Guilherme comentou que imaginou a cena da cerimônia e brincou dizendo: "Eu pensei... o padre: 'Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento', aí Giovanna levanta a mão assim".



Renata se preocupa com João Pedro

Durante a festa especial do Top 5, com jantar completo e ambientação inspirada no estúdio do apresentador Tadeu Schmidt, Renata percebeu o comportamento diferente de João Pedro e se aproximou para conversar.



Ela perguntou: "O que tu 'tem'?". O líder respondeu que não era nada. Diante da negativa, ela insistiu: "Estou te achando tristinho". João Pedro respondeu dizendo que estava maneirando naquela noite.



Diego teme eliminação

Mais tarde, Diego, Guilherme e Vitória conversaram sobre o que vem pela frente.

O trio avaliou a possibilidade de uma nova prova de resistência logo após a eliminação e demonstrou incerteza sobre a configuração da final.



Vitória disse que estava dividida entre a vontade de se preparar para a prova e a dúvida se ainda estaria no jogo no dia seguinte "Então, quero aproveitar até o último minuto", afirmou.

Diego disse que precisava tomar banho, dormir e descansar. Em seguida, Vitória sugeriu que eles deixassem a festa.



Quando ficaram sozinhos, Diego tentou confirmar com Guilherme se acreditava que ele seguiria no programa.

Ele disse: "A gente vai chegar junto nessa final" e, em seguida, perguntou: "Você acha que eu vou ficar amanhã?". Repetiu a pergunta uma segunda vez e ouviu a resposta de Guilherme: "Acho".



Os dois seguiram conversando sobre a possibilidade de chegar à final juntos, ao lado de Vitória. Guilherme afirmou:

"É o meu sonho também, nesse momento, que a gente possa chegar lá juntos". Ele disse que viver tudo isso com os dois seria ainda mais especial e completou dizendo:

"E vocês dois foram pessoas que eu consegui ter força de defender em algum momento, sabe?"



Na sequência, reforçou: "Vocês são duas pessoas que fazem muito parte da minha trajetória aqui dentro". Diego respondeu: "Eu estou muito orgulhoso da gente."



Vitória desabafa sobre críticas que recebeu

Na área externa, Vitória conversou com João Pedro e desabafou sobre o julgamento que sofreu antes de entrar no programa.

Ela comentou que nunca imaginou chegar ao Top 5 e revelou: "As pessoas me julgavam muito por entrar no Big Brother."



Ao ser questionada por João sobre os motivos, ela explicou: "Tipo: 'Nossa, você é atriz, você já fez protagonista, por que você vai entrar no Big Brother? Por que você vai fazer isso, se expor dessa maneira?'".

Em seguida, completou: "Mas, eu quis."



João respondeu dizendo que não existe experiência como essa e brincou: "Imagina? Você chegar no final da vida e falar: "Eu participei de uma experiência científica e antropológica, que nem 0,2% da população mundial participou.'"



Vitória ainda comparou o programa a uma missão fora do comum e afirmou: "É como ir para a Lua". João completou dizendo: "Você já é de novela, famosa... E eu que sou lá do interior?". Vitória finalizou: "É um oportunidade incrível."



Despedida, abraços e música encerram a festa do Top 5

Na pista de dança, Diego se despediu dos colegas com abraços e palavras de agradecimento. Em conversa com Renata, disse: "Obrigada por tudo! Você sabe que está sendo muito especial para mim.



Não sei o que vai acontecer amanhã, mas queria dizer que, qualquer coisa que tenhamos passado aqui, lá fora passa uma borracha, e vai ter muita ginástica nossa".

Ao abraçar Guilherme, chamou o brother de "meu Big Brother".



A festa terminou com os cinco finalistas abraçados, cantando Vida Real, de Paulo Ricardo, tema do programa desde a primeira edição. Os brothers se emocionaram com o momento. Vitória gritou: "Obrigada, gente!"



Vestidos com figurinos de gala, os participantes encerraram a noite assistindo a vídeos da trajetória no telão, em um clima de despedida.

Veja também