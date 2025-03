A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja resumo do que aconteceu após a formação do paredão deste domingo (16) Eva e Renata tiveram mais embates com Aline e Guilherme, enquanto os integrantes do Quarto Anos 50 avaliaram a situação e tentaram entender os votos das amigas cearenses.

Após a formação do 9º paredão do BBB 25, a casa mais vigiada do Brasil agitou-se em discussões e especulações sobre o jogo.

De acordo com o Gshow, este foi o resumo pós-formação de paredão do BBB 25.

Quarto Fantástico X Quarto Anos 50

Após a formação do 9º paredão do BBB 25, Guilherme questinou os votos dos irmãos João Gabriel e João Pedro. O olindense afirmou não ter entendido o porquê dos brothers terem votado em Daniele Hypolito, que acabou na berlinda.

João Pedro rebateu que aquela era a estratégia do Quarto Fantástico, mas o líder Guilherme ainda questionou as escolhas dos jogadores, apontando que seus embates com outros participantes eram mais fortes.

"Você faz o seu jogo e eu faço o meu. Você está reclamando da gente dar voto na Dani. Da onde você está tirando isso?!", rebateu João Gabriel.

Aline e Eva

Entrando na conversa com o líder Gabriel, Eva e Renata afirmam que também tinham outras estratégias em mente, explicando o porquê de não votarem em seu alvo principal, Aline.

Mas Aline, também entrando na discussão, afirma que as sisters tem uma única estratégia: "Correr".

Ao questionar a fala, Eva elevou o tom de sua voz e Aline pontuou a reação: "Vocês estão gritando, está doendo meu ouvido. Estou falando tão educada com vocês. Está parecendo uma gralha no meu ouvido gritando", disparou a baiana.

Ao ouvir a resposta, Eva e Renata riram e chamaram Aline de "princesa".

A policial militar rebateu: "Respira fundo. Você tá muito desequilibrada, Renata", disse Aline.

