Big Brother Brasil BBB 25: Veja resumo do que aconteceu após a eliminação de Mateus nesta terça (18) A madrugada da casa do Big Brother Brasil foi agitada, com movimentações no jogo, conselhos e até espiadinhas no Quarto do Líder

O participante Mateus foi o eliminado no quinto Paredão do BBB 25, com 65,3% dos votos.

Após sua saída, a casa mais vigiada do Brasil teve uma madrugada agitada: movimentações no jogo, conselhos e até espiadinhas no Quarto do Líder.

De acordo como Gshow, este foi o resumo do que aconteceu após a eliminação desta terça (18):

Comemoração de Aline e Guilherme

Os brothers Aline e Guilherme foram os sobreviventes do Paredão, se salvando da eliminação. Após voltar da berlinda, a dupla comemorou com dancinhas e gritos.

Aline até rolou pelo gramado da casa do BBB 25, agradecendo ao público pela permanência. O olindense Guilherme também tirou um momento para agradecer, e mandou recado para a esposa:

"Amor, eu só quero te ver daqui a cem dias. Estou morrendo de saudades, mas só daqui a cem dias" disse o fisioterapeuta.

Thamiris fala sobre imposição de Aline

Na área externa da casa, a sister Thamiris comenta sobre o comportamento de Aline com os participantes Vitória Strada, Camilla, Gracyanne Barbosa e Maike.

"E querendo ou não, a Aline, pagando micou ou não, ela vai lá e [barulho de grito]. [...] Mas, na hora, que é ao vivo, que é essa parte que ele [Tadeu] fala que é muito importante, ela sempre esbraveja", analisou Thamiris.

Já Vitória traz outra visão para a conversa, afirmando que o Brasil "quer ver gente real, que se expõe ao erro, que erra e volta atrás".

Camilla ainda diz que Aline "abandonou o barco", se referindo a sua ex-dupla Vinícius: "Antes de qualquer coisa, ela [Aline] abandonou o barco. O Mateus, ele querendo ou não, nunca deixou a Vitória, nunca. A Del e o Gui, não também" opinou a trancista.

Guilherme acolhe Vitória

"Tem algumas coisas que vão acontecer aqui nesse jogo, que eu vou tomar algumas decisões por causa de coisas que eu vi que aconteceram com você", disse Guilherme, enquanto acolhia a atriz Vitória Strada após a eliminação de sua ex-dupla, Mateus.

Diego Hypolito também participou do momento, concordando com o fisioterapeuta: "Não ache que as pessoas não enxergam algumas coisas. Não ache. Aqui nada nesse programa passa despercebido" afirmou Diego.

Aline e Diogo analisam o jogo

Durante conversa, Diogo Almeida justificou o porquê de não ter saído em defesa de Aline em recentes desentedimentos na casa do BBB 25.

"Eu fiz o que eu senti no coração que era para fazer" disse o ator, afirmando estar cansado de tantas intrigas no jogo.

Aline opina que existem participantes muito confortáveis dentro do jogo, mas, no que depender da sister, isso vai mudar.

Em seguida, Delma entrou no cômodo e a policial explicou o que estava conversando com o ator. Delma então expressou estar disposta a declarar guerra, se necessário. "A dor que eu estou sentindo agora, eu quero que uma sinta também. A dor que eu senti esses dias" disse a sister.

Conselho de genro

Após o papo com o casal, Delma foi aconselhada pelo seu genro Guilherme.

"Expresse, fale. Se lhe incomodou alguma coisa, a senhora tem que falar. Porque, se a senhora não fala, para as pessoas pode soar até como falsidade", disse o fisioterapeuta

Diogo Almeida escuta atrás da porta da Líder

No Quarto do Líder, Vinícius e Eva falam sobre a sister Vilma. Diogo Almeida, que espreitava próximo ao local, escuta um pouco da discussão.

"Eu não a vejo como uma pessoa ruim. Eu vejo ela com atitudes ruins. Porque, querendo ou não, esse jeito dela acaba machucando as pessoas, e sempre achando que está tudo bem. Não está tudo bem", explicou Vinícius para Eva.

