BBB 25: Saiba quando e que horas Renata volta para casa do reality

No programa ao vivo desta quinta-feira (13), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que Renata voltará para a casa do BBB 25 nesta sexta-feira (14) pela manhã. "Depois dessa maratona de fofocas, a Renata volta amanhã de manhã para casa".

A sister foi escolhida pelo público para ficar na Vitrine do Seu Fifi e deixou a casa do Big Brother Brasil temporariamente na manhã desta quinta-feira (13). A cearense está em cômodo montado em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Lá, Renata pode escutar e ler as fofocas dos fãs. Os brothers, porém, não sabem o que a bailarina foi fazer fora da casa.





