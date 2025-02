A- A+

BBB 25 BBB 25: Show de Péricles, primeira Festa do Líder entre as principais novidades; saiba mais Cantor lse apresenta nesta sexta-feira (7); primeira Festa do Líder deve acontecer na próxima quarta (12)

A aguardada primeira Festa do Líder do BBB 25, nesta sexta (7) será animada pelo sambista Péricles. O artista sobe ao palco do Big Brother Brasil para cantar sucessos, entre eles "Até que Durou", "O Show tem que Continuar", "Melhor eu Ir" e "Dança do Bole Bole".

Festa do Líder

A aguardada Festa do Líder volta na próxima quarta-feira (12). Quem vencer a prova desta quinta (6) tserá o primeiro anfitrião.



Dinâmica da semana

O apresentador Tadeu Schimidt anunciou, no programa, como será a dinâmica da semana no BBB 25. Na sexta (7), o líder escolhe seus alvos. No sábado (8), a primeira Prova do Anjo autoimune. No domingo (9), será ormado um Paredão triplo.

