BBB 25: superando Gracyanne e Vitória, Aline é a participante que mais ganhou seguidores

Em 19 dias de confinamento no “Big Brother Brasil”, Aline Patriarca ganhou tanta visibilidade que se tornou a primeira participante do grupo Pipoca a alcançar um milhão de seguidores nas redes sociais, superando famosas como Gracyanne Barbosa e Vitória Strada. Quando seu nome foi revelado, em 9 de janeiro, a influencer baiana tinha cerca de 274,5 mil seguidores no Instagram. Desde então, conquistou mais de 760 mil novos seguidores. A policial é uma das participantes mais populares da temporada.





A estreia do programa, comandado por Tadeu Schmidt, ocorreu no dia 13 de janeiro. Nesta data, a sister já havia angariado um crescimento de 214,8 mil seguidores na rede. Entre Pipocas e Camarotes, a influencer é a participante cuja rede social mais ganhou seguidores até o momento.

Veja a seguir o ranking do crescimento no número de seguidores de todos os participantes desde que seus nomes foram revelados no BBB 25:

Aline Patriarca: de 274,5 mil seguidores para 1,03 milhão de seguidores (aumento de 761 mil seguidores);

Gracyanne Barbosa: de 11,88 milhões para 12,24 milhões (aumento de 359 mil seguidores);

Vitória Strada: de 2,67 milhões de seguidores para 2,94 milhões de seguidores (aumento de 272 mil);

Renata Saldanha: de 20,7 mil seguidores para 283 mil seguidores (aumento de 262,3 mil seguidores);

Daniele Hypolito: de 532,4 mil seguidores para 773,1 mil seguidores (aumento de 240,7 mil seguidores).

Diogo Almeida: de 200,8 mil seguidores para 421,4 mil seguidores (aumento de 220,6 mil);

João Gabriel Gemim: de 215,9 mil seguidores para 428,9 mil seguidores (aumento de 213 mil);

João Pedro Gemim: de 184,2 mil seguidores para 392,5 mil seguidores (aumento de 208,3 mil);

Diego Hypolito: de 723,5 mil seguidores para 928,9 mil seguidores (aumento de 205,4 mil);

Eva Pacheco: de 15,5 mil seguidores para 220,1 mil seguidores (aumento de 204,6 mil);

Vinícius: de 7,3 mil seguidores para 140,1 mil seguidores (aumento de 132,8 mil);

Maike: de 819 seguidores para 132,1 mil seguidores (aumento de 131,3 mil);

Mateus Pires: de 8,6 mil seguidores para 126,7 mil seguidores (aumento de 118,1 mil);

Giovanna Jacobina: de 139,9 mil seguidores para 255,4 mil seguidores (aumento de 115,5 mil);

Thamiris: de 16,8 mil seguidores para 82,4 mil seguidores (aumento de 65,6 mil);

Gabriel Yoshimoto: de 3,7 mil seguidores para 65,7 mil seguidores (aumento de 62 mil);

Vilma Nascimento: de 446 seguidores para 52,7 mil seguidores (aumento de 51,3 mil);

Camilla: de 7,7 mil seguidores para 57 mil seguidores (aumento de 49,3 mil).

Participantes já eliminados:

Raissa: de 1,7 mil seguidores para 258,6 mil seguidores (aumento de 225,9 mil);

Edy: de 1,1 mil seguidores para 180,6 mil seguidores (aumento de 179,5 mil).

Arleane: de 59,8 mil seguidores para 179,5 mil seguidores (aumento de 119,7 mil );

Marcelo: de 1,4 mil seguidores para 45,3 mil seguidores (aumento de 43,9 mil);

