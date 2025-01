BBB 25 terá Quarto Secreto nos próximos dias; entenda dinâmica

A- A+

A semana do BBB 25 contará com uma reviravolta. Na próxima terça-feira, dia 4, a edição terá a primeira eliminação individual, mas os participantes não saberão da novidade. Eles serão comunicados que uma das duplas foi eliminada, mas o público votará para que apenas uma pessoa deixe a casa - o outro integrante ficará no Quarto Secreto.

Nesta quinta-feira, 30, os participantes disputam mais uma Prova do Líder, que ainda será em duplas. A dinâmica é de resistência

Veja como será a dinâmica do reality:

- Quinta (30/1): Prova do Líder

- Sexta (31/1): Na Mira do Líder

- Sábado (1º/2): Prova do Anjo

- Domingo (2/2): Formação de paredão. Duas duplas formam a berlinda. Apenas um participante é eliminado.

- Terça (4/2): Eliminação. Um participante deixa a casa. Integrante da dupla vai para o Quarto Secreto.

