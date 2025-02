A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: entenda como é feito o transplante capilar de Diego Hypolito e veja suas transformações Participante do BBB 25 fez procedimento para eliminar calvície em 2016

O ginasta Diego Hypolito faz parte de um crescente grupo de homens que usou da estratégia do transplante capilar para eliminar a calvície.

Ele mesmo falou sobre o assunto no BBB 25, numa conversa com Camilla e Mateus, o fim do mês de janeiro, quando disse que o cabelo era "transplantado", num procedimento feito há "oito anos".

"Eu usava lace nas Olimpíadas", admitiu o ginasta na conversa. Mateus perguntou se a calvície era uma questão de "família" e Diego disse que sim. "Genética. Com 21 anos eu tinha entradas."

Para solucionar o problema, Diego procurou o médico Samir Santos, que conversou com o gshow sobre o o caso do ginasta.

"Ele já apresentava uma calvície nas entradas e no meio da cabeça. A coroa ainda estava preservada. Ele usava um bom penteado que disfarçava bem, mas já era de realizar um transplante capilar mesmo".

A técnica usada foi a "fio a fio", com o método High Density. Ele consiste na retirada folículos da área doadora, geralmente na parte posterior ou lateral da cabeça, onde a queda costuma ser menor.

Depois, é feito o transplante, um a um, para a área desejada, tudo com anestesia local.

Em janeiro de 2020, o próprio Diego mostrou no Instagram como foi a evolução do procedimento, realizado em 2016.

"2016 fiz implante capilar! 2018 já estava em um tamanho bom! 2019 nem parecia mais implante!2020 até pintar me dei o direito! Para galera que pergunta cresce normal! É como se tivesse plantado cabelo na cabeça rs", escreveu ele num post de janeiro de 2020.

"No início, o cabelo cai, mas depois começa a crescer de verdade", disse Edson, irmão de Diego, ao gshow.

"No geral, não foi nada muito complicado, ele conseguiu se cuidar bem sozinho, mas, se precisasse, estávamos por perto para ajudar. Nos primeiros dias, o importante é evitar lavar, por causa da pressão do chuveiro, que pode causar inchaço e interferir na recuperação".

