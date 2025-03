A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja as reações de Gracyanne Barbosa no Bate-Papo BBB Eliminada com 51,38% dos votos, a sister foi ao encontro de Gil do Vigor e Ceci Ribeiro após sua eliminação no programa

Gracyanne Barbosa foi a nona eliminada do BBB 25, com 51,38% dos votos, nesta terça (18). Após sua eliminação, a sister foi ao encontro de Gil de Vigor e Ceci Ribeiro no Bate-Papo BBB.

De acordo com o gshow, esses foram os destaques da conversa no Bate-Papo

Seguindo em frente

Logo após a eliminação da casa do BBB 25, Gracyanne afirmou estar bem, mesmo que quisesse seguir até o fim do programa.

A sister também falou sobre como reviveu traumas do passado dentro da casa: "Nunca tinha aberto isso nem para a minha família, e nem em nenhum lugar", desabafou a musa fitness.

Porcentagem de eliminação

"Acho que saí lascada" disse Gracyanne após arriscar palpite sobre sua rejeição na eliminação do BBB 25.

Logo, a sister foi informada de sua porcentagem, além da informação de que Eva foi a segunda participante mais votada do Paredão.

"Havia dois grupos, então, acho que um grupo fica com o outro, e eu ali no meio sem grupo nenhum, sozinha", disse Gracyanne, aos risos.

Diego Hypolito

No Bate-Papo, Gracyanne viu o momento em que o brother Diego Hypolito ficou magoado com ela. Diante de suas falas para Diego, a sister lamenta o momento: ""Eu fico chateada porque realmente eu gosto muito do Diego".

Vitória Strada

Revendo as cenas do programa, Gracyanne entendeu que Vitória Strada não havia chamada a ex-participante Camilla de "agressiva", como acreditava que tinha acontecido.

Guilherme e Belo

No Bate-Papo, a sister compara o participante Guilherme com ex-marido Belo.

"Tem falas iguais. Ele traz piadas iguais. É um negócio muito louco", afirmou a ex-sister.

Gracyanne também leu os posts feitos pelo cantor, logo após sua entrada no BBB 25. Nas postagens, Belo exaltava a musa fitness:

"Durante 17 anos, estive ao lado dela, vi sua força, suas batalhas e tudo que ela superou para se tornar a mulher incrível que o Brasil não conhece", escreveu ele.

Sem os ovos, não!

Gil do Vigor trouxe os assuntos dos ovos para o Bate-Papo do BBB, assunto sempre atrelado à sister. Comentou que os internautas se surpreenderam com a quantidade de ovos consumidos por Gracyanne.

O apresentador até brincou que o preço dos ovos inflacionou devido a ex-BBB: ""Os ovos se tornaram, assim, caríssimos. Inflacionou. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos. O mundo agora".

Ele até brinc

