A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja o motivo de Renata e Eva ainda não estarem no VIP, mesmo com a nova liderança As sisters estão no Tá com Nada, consequência da dinâmica Pegar ou Guardar. A punição dura até este sábado (22)

Após a vitória de Eva na Prova do Líder do BBB 25, a sister escolher Renata para lhe acompanhar no VIP. Mas as participantes ainda estão na Xepa, não desfrutando dos privilégios da liderança até este sábado (22).

Isso se deve pelo Tá com Nada, consequência do Pegar ou Guardar. Na última quarta (19), Delma participou da dinâmica e precisou escolher entre somar R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si.

Veja também