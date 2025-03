A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja o resumo do que aconteceu após a formação do Paredão neste domingo (23) A noite foi repleta de análises entre os brothers: após Delma escolher imunizar Eva com o Poder Curinga, o grupo da dançarina se reuniu para ponderar as estratégias do Quarto Anos 50

A madrugada após a formação do Paredão no BBB 25 foi de análise entre os brothers.

Com a escolha de Delma em imunizar Eva com o Poder Curinga, o grupo da dançarina se reuniu para ponderar as estratégias do Quarto Anos 50.

Aline também foi alvo dos brothers, que torcem pela eliminação da baiana.

Veja o resumo da madrugada:



Renata deseja boa sorte para Diego

Após a formação do Paredão, Renata desejou boa sorte para Diego Hypolito, que enfrenta a berlinda com Aline e Maike.

Aline alertou o ex-ginasta sobre a fala da sister e disse que Renata prefere a eliminação dele a Maike. A baiana também lembrou que Renata já apontou a atitude como falsidade.

Diego respondeu que ele também desejaria boa sorte se estivesse no lugar da líder.



João Gabriel critica Diego Hypolito

No Quarto Nordeste, João Gabriel comenta com Maike sobre o primeiro Paredão do brother. O goiano acha que o amigo tem mais chances que Diego e diz que o ex-atleta não faz nada na casa. Maike concorda.



Brothers elogiam escolha de Delma

Com o Poder Curinga da semana, Delma pôde salvar um dos indicados do Big Fone do Paredão.

Entre Eva e Maike, a pernambucana optou por salvar Eva, pois Maike ainda não tinha enfrentado o Paredão, e os brothers elogiaram a justificativa dela.



Vinícius ainda lembrou que a sister foi alvo de Eva na formação do Paredão anterior e ainda assim foi salva pela dona de casa nesta semana.



Por outro lado, João Gabriel acredita que a justificativa da sister não foi verdadeira e que a intenção era que Maike fosse para o Paredão.



Maike aconselha Eva para o Sincerão

Maike comentou com Eva que existe a possibilidade de Aline usar o momento em que a sister desejou boa sorte para Diego como ataque no Sincerão.

Maike lembrou que a sister disse que abraçar alguém após ter votado na pessoa era falsidade.



Renata questiona votos em Vilma

No quarto do líder, Renata conversou com Eva sobre os votos recebidos por Vilma.

A dançarina afirmou que no momento em que soube que Eva estaria imune, Vilma afirmou que os votos da casa iriam para ela.



Mais tarde, o grupo se reuniu no Quarto Nordeste para comentar a formação do Paredão e Renata voltou a afirmar que a intenção era colocar Maike e Eva direto, mas com a imunidade do Poder Curinga dado por Delma para a dançarina, os votos migraram para Vilma.

Vilma afirmou que já sabia que isso aconteceria.



Eva desaprova posicionamento de Daniele

No Quarto Nordeste, Eva comentou sobre Daniele Hypolito e disse que a sister se esquiva do jogo.

A cearense afirmou que também não se sente confortável ao entrar em embates na casa, mas precisa fazer isso pela dinâmica, enquanto Daniele não reage e está indo longe no reality.



Aline é alvo de críticas no Quarto Nordeste

Vilma afirma que está torcendo pela eliminação de Aline. A carioca disse a Maike e João Pedro que não se deve falar em Diego e sim na baiana.

O trio ainda chamou a sister de arrogante e disse que ela acha que já ganhou o reality show.



Mais tarde, Vilma continuou reforçando que Aline deveria ser a eliminada da semana e disse que Diego "não perturba" o grupo dela, arrancando gargalhadas dos brothers.

Eva disse que o ex-atleta apenas soma votos e não "fala nada com nada".



Eva e Renata comentam sobre decisão de Delma

Em conversa com Renata, Eva diz que acreditou que Delma escolheria salvar Maike do Paredão com o Poder Curinga.

A sister disse que o grupo deve ter combinado em indicar ela pela casa, pois não sabiam da imunidade que a escolha da pernambucana traria.

Renata concordou e disse que o Quarto Anos 50 já tenta colocar Maike no Paredão há tempo.



Delma avalia sua postura no jogo

Em conversa com Vinícius na cozinha, Delma avaliou seu comportamento na casa e afirmou para o baiano que continuará jogando com o coração, independente do resultado de suas escolhas no jogo. Vinícius concordou com a sister.



Renata e Eva analisam estratégias no jogo

Antes de dormir, Eva e Renata voltaram a analisar a formação do Paredão e concluíram que o plano do Quarto Anos 50 de indicar ela foi frustrado com a surpresa da imunidade.

Eva lembrou que Vinícius não estava imune, mas disse que não votou no brother porque já tinha combinado com o grupo de votar em Diego.

Renata disse para a amiga que a decisão foi certa, pois mostra aos adversários que eles estão organizados.

