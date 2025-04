A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: veja os destaques de Daniele Hypolito no "Bate-Papo BBB" Durante o bate-papo, que aconteceu após sua eliminação neste domingo (6), Daniele pôde rever diversos momentos do jogo e descobrir detalhes sobre conflitos que aconteceram na casa mais vigiada do Brasil

A ex-ginasta Daniele Hypolito foi a 15ª eliminada do BBB 25 neste domingo (6), com 58,9% dos votos. Após sair da casa, a sister participou do "Bate-Papo BBB", com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

Durante o bate-papo, Daniele pôde rever diversos momentos do jogo e descobrir detalhes sobre conflitos que aconteceram na casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com o Gshow, estes foram os destaques do "Bate-Papo BBB" com Daniele Hypolito:

Paredão X Competição de ginástica

De acordo com Daniele, medalhista mundial de ginástica e um dos grandes nomes do esporte brasileiro, o "frio na barriga" de participar do Paredão do BBB 25 é o mesmo de uma estreia em "competição".

"Porque, na noite antes da competição, é essa mesma sensação de: 'Será que vai dar certo? Como será que vai acontecer amanhã?"', afirmou.

Exclusão na casa

No "Bate-Papo BBB", Daniele compartilhou um dos momentos em que se sentiu excluída dentro da casa do BBB 25. Durante conversa entre as sisters Camilla, Thamiris, Giovanna e Gracyanne Barbosa, a sister tentou se aproximar do grupo e não conseguiu.

Daniele afirma ter ficado bem chateada, principalmente após descobrir que o assunto da conversa era justamente o jogo da sister. "Não sabia que estavam discutindo que eu era opção de voto" lamenta a eliminada.

Daniele fala sobre Gracyanne Barbosa

A sister assistiu a diversos VTs onde a participante Gracyanne Barbosa a criticava, atitudes que só foram descobertas durante o "Bate-Papo BBB".

Agora eu vi que não foi [parceira], né? Era uma coisa que, realmente... O leva e traz não era eu, né?", ponderou Daniele.

Crítica aos gêmeos

Após assitir trechos do programa onde os gêmeos João Pedro e João Gabriel falavam sobre seu irmão, Diego Hypolito, Daniele criticou a atitude da dupla goiana.

"Essa parte de eles falarem do Diego, eu já imaginava, mas eu não sabia que era uma zoação completa", comentou.

Cesincerão

Durante o "Bate-Papo BBB", Daniele participou do Cesincerão, dinâmica onde a sister é questionada por Ceci Ribeiro sobre suas opiniões acerca do participantes que ainda estão na casa do BBB 25.

Para Daniele, João Pedro é uma cobra, enquanto João Gabriel, uma planta. Além disso, ela afirma que Maike é mala e que não ganhará o programa.

