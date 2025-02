A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja quem já foi eliminado da Prova do Líder Além de Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa, que foram vetados por conta da dinâmica do "Resta Um", João Gabriel, João Pedro e Renata foram eliminados antes da prova começar.

A segunda prova de resistência começou na noite dessa quinta-feira, 13, no programa ao vivo do BBB 25. A dinâmica, que envolve atenção e resistência, começou já com cinco participantes a menos, dois vetados e três eliminados.

Além de Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa, que foram vetados por conta da dinâmica do resta um realizada na quarta-feira (12), João Gabriel, João Pedro e Renata foram eliminados por descumprirem regras, antes mesmo da prova começar.

Leia também • BBB 25: Prova do Líder desta quinta (13) é de resistência; Dona Delma é a primeira eliminada • BBB 25: Vilma aconselha Diogo sobre relação com Aline; "Não ficar só com olhos para ela" • BBB 25: Gracyanne compara Guilherme a Belo; "difícil de ficar do lado dele sem me emocionar"

Como funciona a Prova

Para realizar a prova, os jogadores deverão manter um botão pressionado a todo tempo. A cada rodada uma vinheta será tocada, um cronômetro acionado e o jogador deverá realizar uma tarefa antes que o tempo termine.



Os seis primeiros que deixarem a prova terão uma consequência. São elas: dois irão para a Xepa, um será vetado da Prova do Anjo, um será proibido de receber imunidade, um poderá eliminar mais alguém desta prova e um irá para o Paredão.



Se no programa desta quinta-feira, 14, a prova ainda estiver em andamento, será feito um quiz com os participantes restantes, com informações dos vídeos do patrocinador que serão mostrados durante a prova.



Eliminados antes do início da prova

João Pedro e João Gabriel foram eliminados por terem ido ao banheiro antes da ida para o Pródromo. Para realizar a prova, os jogadores deverão manter um botão pressionado a todo tempo. A cada rodada uma vinheta será tocada, um cronômetro acionado e o jogador deverá realizar uma tarefa antes que o tempo termine.Os seis primeiros que deixarem a prova terão uma consequência. São elas: dois irão para a Xepa, um será vetado da Prova do Anjo, um será proibido de receber imunidade, um poderá eliminar mais alguém desta prova e um irá para o Paredão.Se no programa desta quinta-feira, 14, a prova ainda estiver em andamento, será feito um quiz com os participantes restantes, com informações dos vídeos do patrocinador que serão mostrados durante a prova.João Pedro e João Gabriel foram eliminados por terem ido ao banheiro antes da ida para o Pródromo.

Antes do vídeo de explicação da prova, o apresentador Tadeu Schmidt havia dito "Ninguém mais sai da sala a partir desse momento."

Porém, o apresentador interrompeu o início da Prova, quando os brothers se encaminharam para o Provódromo, e eliminou os gêmeos da disputa ao constatar que ambos haviam ido ao banheiro:

"Vocês estão há 30 dias aqui, sabem como é a Prova do Líder. Por favor, não tem desculpa", disse, dando mais uma bronca nos participantes.



Logo depois, Renata também foi eliminada por ter usado colírio nos olhos depois que Tadeu já havia explicado a prova.

Os três participantes foram para a Xepa como consequência da eliminação. O apresentador questionou mais uma vez se alguém mais teria feito algo antes da Prova de Resistência, ninguém se acusou, e só então a prova começou.



Delma foi a primeira eliminada

Já durante a prova, Delma foi a primeira eliminada, ao descumprir uma das regras logo na primeira rodada. A pernambucana teve como consequência ir direto para a Xepa.



Mayke, Aline e Diego Hypolito são eliminados; ginasta está no Paredão

Aline e Maike foram eliminados após uma revisão. No sorteio das consequências, Aline ficou de fora da Prova do Anjo, já Mayke teve a opção de eliminar alguém da prova, o escolhido foi Diego Hypolito.

O ginasta também sorteou uma consequência e foi direto para o próximo Paredão.



Daniele Hypolito foi a quinta eliminada

Na sequência da eliminação do irmão, Daniele Hypolito também foi eliminada. Como consequência, a sister não poderá receber imunidade nesta semana.



Eliminada, Camila está na Xepa

Camila foi a sexta eliminada após passar mais de três horas na disputa. Como consequência, ela está na Xepa.



Vitória foi eliminada, acabaram as consequências

Por volta das 4h da manhã desta quinta, Vitória Strada deixou a Prova. Seis pessoas permaneceram na disputa que agora não tem mais sorteio de consequências.



Vilma deixou a prova

Vilma foi a participante seguinte na eliminação da Prova. Foram quase seis horas de prova para a sister.



Com dores na barriga, Guilherme foi eliminado

Guilherme foi o nono eliminado da prova, seguem na disputa: Eva, Vinícius, Mateus e Thamiris.

Veja também