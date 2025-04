A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja resumo do que aconteceu após a eliminação de Delma na madrugada desta quarta (16) Após a saída da sister, com 67,19% dos votos, a casa mais vigiada do Brasil se agitou com desabafos, lágrimas e movimentações no jogo na madrugada desta quarta (16)

Após a eliminação da sister Delma, que saiu do BBB 25 com 67,19% dos votos, a casa mais vigiada do Brasil se agitou com desabafos, lágrimas e movimentações no jogo.

De acordo com o Gshow, estes foram os destaques da madrugada desta quarta (16):

"Se eu ganhasse, eu nem ia te colocar, mas essa dinâmica aí que fez. Porque eu ia colocar o Diego hoje, se eu ganhasse. Mas ele já estava. Você entende, né?", disse o goiano.

Vitória, por sua vez, desabafou sobre a indicação com Diego Hypolito, afirmando que "não imaginava que ia ser indicada".

"Porque ele já tinha tido desavenças e questões com outras pessoas aqui no jogo", confessou a atriz.

Livramento do Paredão

O brother Guilherme também conversou com João Pedro, expressando sua gratidão ao líder por não tê-lo indicado ao Paredão.

João Pedro confirmou que o brother não era sua opção de voto.

Decepção

Diego Hypolito fez um desabafo na cozinha da Xepa, comentando com Guilherme sobre seu desempenho na Prova do Líder. De acordo com o ginasta, ele teria ficado muito nervoso durante a dinâmica.

Após a conversa, Vitória Strada e o líder João Pedro encontraram Diego na despensa da casa do BBB 25, sozinho.

"Sempre me comparo a mim mesmo (...) Campeão do mundo, medalhista olímpico e eu não tenho coragem de... Me dá um desespero num grau que eu não consigo explicar", desabafou o ginasta durante conversa.

Guilherme chora

No Quarto dos anos 50, Guilherme chorou após a saída de sua sogra Delma, que foi eliminada do programa no último Paredão desta terça (15).

"Era muito bonita a relação de vocês", comentou a sister Renata.

Comemoração do TOP 5

O líder João Pedro usou a "Central do Líder" para despertar a casa coom música. Logo, os 5 últimos brothers que ainda estão na casa do BBB 25 dançaram na sala, comemorando o Top 5 do programa.





