A- A+

BBB 25 BBB 25: Vilma acusa Aline de usar Diogo Almeida para escapar do Paredão Diogo Almeida saiu do BBB 25 há quase um mês

Diogo Almeida saiu do BBB 25 há quase um mês, mas seu nome continua gerando debates na casa. Nesta segunda-feira, 24, Vilma, Renata, Eva e Maike se reuniram na academia para comentar a recente dinâmica do Sincerão.



Durante a conversa, a mãe do ator eliminado disparou contra Aline, e a acusou de ter ficado com Diogo apenas para garantir sua permanência no programa.

"Ela não estava nem me encarando, gente", reclamou Vilma sobre a postura de Aline após a dinâmica. Renata relembrou o discurso da policial militar, para completar a crítica: "Ela estava falando assim ‘estou com meu coração tranquilo’, como se fosse assim: ‘dei todo meu carinho e atenção para ele’".

Irritada, Vilma rebateu: "O que eu falei para ela do ‘carinho’, foi que quando ela estava no Paredão, ela bem levou ele para a piscina, eles ficaram se beijando... Na intenção dela voltar do Paredão. Ela se agarrou com ele para se aparecer e voltar do Paredão."

Os aliados reforçaram as críticas sobre o comportamento da sister. Eva disse: "Ela quer controlar tudo, para quem a gente ri, para quem a gente dá boa sorte".



Renata também citou episódios onde considerou Aline incoerente: "Ela quer ficar encontrando coisa para falar". Maike concordou, dizendo: "E ela fala alto só". Para Eva, a razão disso é clara: "Como ela não tem argumento, ela inventa".

Críticas antigas

Essa não é a primeira vez que Vilma questiona as intenções de Aline em relação ao filho. Na madrugada da última terça-feira, 18, no Quarto Fantástico, a mãe de Diogo já havia afirmado claramente: "Ela não merece ele, não".

Ao ser corrigida por João Pedro, que lembrou que o correto seria dizer "Ele não merece", Vilma insistiu: "Deus me livre. Eu via ela fazendo vergonha na rua. Eu viajo". Eva ainda tentou amenizar a situação dizendo que sua própria mãe também criticava suas escolhas amorosas.

No entanto, Vilma deixou claro que seu incômodo era genuíno: "Ele mora sozinho, gente. Ele escolhe quem ele quiser. Eu não tenho acesso a nada. Ele só me apresenta e acabou. Mas aqui foi diferente. Ela não é uma pessoa do bem".

Veja também