BBB 25: Vilma critica atitudes de Delma no Sincerão: "Pior de todas"

Vilma criticou o posicionamento de Delma no Sincerão do Big Brother Brasil 25. Enquanto conversava com sua dupla no jogo, Diogo Almeida, na madrugada desta terça-feira, 4, ela relembrou o momento em que foi citada por Delma na dinâmica.

Os participantes do reality precisavam escolher alguém com quem não faria dupla. Delma escolheu Vilma. "Só porque eu puxei a garrafa [de café], a Joselma me chama para falar... Cara, aquela ali foi a pior de todas", afirmou a mãe de Diogo.



"Tanto é que ela não tinha argumento. Ela falou que eu peguei o café e fiz ignorância, eu não fiz ignorância com ela. Que isso, cara?", acrescentou.



O ator concordou com a mãe e disse ter se surpreendido com a atitude da sister, mas afirmou que precisam ter boa convivência com todos da casa caso queiram chegar à final do programa.



"A gente mora tudo aqui nessa casa, a casa é de todo mundo. A gente tem que saber que vamos conviver com as pessoas que estão aqui", explicou.

