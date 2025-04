A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Vilma Nascimento é eliminada no Paredão desta terça (1º), com 58,91% A estudante de Nutrição e mãe do ator Diogo Almeida foi a 14ª participante a deixar o reality

Com uma trajetória confusa – ora despertando simpatia, ora gerando ranço do público –, a estudante de nutrição Vilma Nascimento, 68 anos, mãe do ator Diogo Almeida, foi a eliminada no Paredão desta terça (1º).

Vilma recebeu 58,91 % dos votos do público, enquanto o baiano Vinicius Nascimento teve 39,69 %, e o ex-ginasta Diego Hipolyto passou mais distante da eliminação, com 1,4 %.



O resultado confirmou a expectativas das enquetes, que já apontavam que Vilma deixaria o BBB 25.

Últimos momentos

Nas últimas semanas, a estudante de Nutrição focou seu desejo de eliminação em Aline e Vinicius, por ter se apegado à ideia de que ambos articularam um “jogo sujo” contra seu filho, Diogo Almeida, levando-o à eliminação.

Após a eliminação de Aline, Vilma passou a mirar em Vinicius, especialmente usando como arma contra ele uma “fake news”: de que ele a teria chamado de “velha sonsa”. Quem trouxe a informação truncada para Vilma foi a cearense Renata Saldanha, diretamente da “Vitrine do Seu Fifi”.

O programa exibiu um “VAR”, que elucida essa história mal contada: em conversa com Aline, Vinicius referia-se, na verdade, a Diogo Almeida, como “gente velha e sonsa”, inclusive citando a idade do ator (40 anos).

Por “gente velha e sonsa”, Vinicius quis dizer que Diogo já era marmanjo, homem barbado, mas sonso, dissimulado, principalmente no seu modo de agir no relacionamento que ele teve com Aline no programa.

A eliminada

A estudante de Nutrição Vilma Nascimento, 68 anos, é sergipana de Aracaju e atualmente mora em Maricá (RJ).

Fã do BBB desde a primeira edição, ela sonhava em participar do reality, chegando a se inscrever com o marido, Carlos Alberto, ao saber que a edição de 2025 seria com duplas. Ma, Vilma acabou entrando junto com o filho, o ator Diogo Almeida, como Camarote.

Vilma se casou aos 19 anos e, desde então, dedicou-se à família. Ela concluiu o Ensino Médio aos 45 anos. Aos 63, começou a cursar a faculdade de Nutrição, após ganhar uma bolsa de estudos. A previsão é de que ela se forme este ano.



