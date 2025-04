BBB 25: Vinicius compartilha sentimento por assumir bissexualidade com os pais: 'vida plena'

A- A+

O baiano Vinícius, eliminado no último domingo (13) fez uma revelação, ainda no programa, em um papo com Guilherme e Delma na área externa, na semana passada, o promotor de eventos falou sobre ser bissexual. Após a conversa, ele foi acolhido pelos colegas de confinamento, que o abraçaram.

"Eu nunca falei isso aqui, mas... Um dos meus maiores problemas é decepcionar o meu pai e minha mãe em relação à minha sexualidade. Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção", disse Vinícius.



Ele revelou que somente Aline e sua irmã mais velha sabiam sobre o assunto.

"Eu me senti confortável para externar isso, e foi aquilo que vocês viram. E eu não me arrependo. Eu espero que muitas pessoas, assim como eu, tenham os pais que eu tenho. [...] Que as pessoas possam enxergar todas as outras como pessoas. E que todo mundo tenha o direito de ser feliz", contou ao Gshow.



"Eu espero que as pessoas possam se libertar dessas amarras. [...] Eu acho que a galera pode, sim, inspirar-se. E viver uma vida plena".



A mãe de Vinícius, Marlene, e sua irmã, Aline, conversaram com o portal e reafirmaram o amor que sentem por ele. Já durante o Café da Manhã com Eliminado, no Mais Você de ontem (14), ele foi surpreendido pela participação do pai, José, durante um link ao vivo no matinal.



O ex-brother contou sobre a importância do apoio que recebeu de seus familiares, e o quanto o conforta saber que dá orgulho a eles. "Foi incrível! Lidar com a decepção, para mim, sempre foi um problema muito grande. Porque eu sei o quanto eu sou especial para eles. [...] Eu nunca quis decepcioná-los, mas ouvir da minha família que eles sabem o filho que eles têm e que eles me criaram da melhor forma, não tem preço. Eles sabem que eu só vou seguir minha trajetória tentando ser o melhor que eu posso", concluiu.

Veja também