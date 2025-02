No BBB 25, Vitória Strada enfrenta desafio do Pegar ou Guardar e aumenta prêmio final

A- A+

Vitória Strada participou da dinâmica do Pegar ou Guardar no BBB 25 nesta quarta-feira, 19, e sua participação não trouxe consequências para o jogo.

Durante a atividade, ela ganhou R$ 40 mil, sem sortear uma carta que traria um desafio para um colega.

Como a atriz escolheu parar o jogo antes de acumular R$ 45 mil, os R$ 5 mil restantes se somaram ao prêmio final do programa. Por enquanto, o vencedor do reality receberá R$ 2.535.000 ao todo.



Mais cedo, Vitória comentou sobre a dinâmica com Vinicius. Durante a conversa, ela refletiu sobre as possíveis escolhas e disse: "Eu pegaria o dinheiro". Vinicius concordou, acrescentando: "Estamos aqui, não sabemos o dia de amanhã".



Vitória também mencionou sua recorrente presença nos Paredões: "Toda semana eu estou no Paredão". Apesar disso, ela afirmou que não faria certas escolhas, como colocar alguém em um quarto branco.



Como funciona a dinâmica?

Nesta semana, o Pegar ou Guardar seguiu um formato de jogo de cartas. O participante poderia tirar quantas cartas desejasse, acumulando um valor de até R$ 45 mil.



No entanto, se ultrapassasse esse limite, perderia todo o valor para o prêmio final do programa, que somava R$ 2,53 milhões.



Além disso, três cartas extras traziam consequências para outros brothers, incluindo a possibilidade de enviar um jogador para a Superxepa, em que ele só poderia comer do lado de fora da casa.



Como Vitória foi escolhida?

A escolha de Vitória para a dinâmica aconteceu após a eliminação de Mateus na terça-feira (18).

Como previsto pela regra do BBB 25, o brother eliminado tinha o poder de indicar um participante para o Pegar ou Guardar, e Mateus optou por indicar a atriz, sua antiga dupla no jogo.

