BBB 25: Vitória Strada pede desculpas a Delma após votação no Paredão

Na manhã desta segunda-feira, 17, Vitória Strada procurou Delma na área externa da casa do BBB 25 para uma conversa.



A atriz sentou ao lado da dona de casa e aproveitou o momento para se desculpar por ter votado nela na Formação do Paredão, que ocorreu na noite de domingo, 16.

Demonstrando incômodo com sua decisão, Vitória disse que se arrependeu e afirmou que a escolha foi difícil. No entanto, Delma logo a tranquilizou, reforçando que compreende a dinâmica do jogo e que não guarda ressentimentos.

"É porque não era o que eu queria... Foi difícil", disse a atriz. "Foi difícil para todo mundo, não fique preocupada com isso, não. Foi muito difícil para todo mundo, foi muito difícil a dinâmica para todo mundo, Vi. Só se a pessoa não tiver coração, mas se tiver, foi difícil para todo mundo", respondeu Delma.

A formação do Paredão da semana contou com uma dinâmica que dividiu os participantes em dois grupos: um de oito integrantes e outro de nove. O voto deveria ser dado dentro do próprio grupo, e os mais votados de cada lado acabaram emparedados. No Quarto Nordeste, tanto Delma quanto Vitória acabaram votando uma na outra.

Ao fim da votação, Aline foi a mais votada do Quarto Anos 50, enquanto Guilherme foi escolhido no Quarto Nordeste. Os dois enfrentam o Paredão com Mateus Pires, indicado pela líder Eva.



