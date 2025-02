A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Vitória Strada participará do Pegar ou Guardar, que pode mandar brother para a Superxepa A dinâmica, que ocorre nesta quarta (19), foi decidida pelo eliminado Mateus. O brother escolheu Vitória para participar do jogo que afeta o valor do prêmio final

A eliminação de Mateus nesta terça (18), deu ao ex-brother o poder de escolher um participante para o Pegar ou Guardar no BBB 25.

Vitória Strada, sua dupla, fará parte da dinâmica que ocorre nesta quarta (19), e afeta o valor do prêmio final.

A versão do Pegar ou Guardar da semana será como um jogo de cartas: "A pessoa escolhida vai participar de um jogo de cartas podendo ganhar, no máximo, R$ 45 mil", explica o apresentador Tadeu Schmidt.



Ele completa: "O jogador pode tirar quantas cartas desejar, mas se a soma delas passar de 45 mil, ele perde tudo para o prêmio final". Atualmente, o valor do prêmio final no Big Brother é de R$ 2,53 milhões.



Três cartas extras trarão uma consequência para outros participantes: a Superxepa permite que Vitória escolha um brother ou sister para receber um kit de sobrevivência e comer apenas do lado de fora da casa.



Na penúltima eliminação, as escolhidas para o Pegar ou Largar foram Thamiris e Camilla. Ambas decidiram ficar com R$ 35 mil cada, e fecharam um dos quartos como consequência.



A dinâmica é quinzenal, ou seja, ocorre a cada duas eliminações. O prêmio final pode chegar a R$ 3 milhões.

