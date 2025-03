A- A+

BBB 25 Vitrine do Seu Fifi levará participante do BBB 25 para receber fofocas em shopping do Rio de Janeiro Jogador será escolhido pelo público em votação que será aberta nesta terça-feira (11)

Durante a abertura do programa ao vivo desta terça-feira (11), Tadeu Schmidt anunciou uma nova dinâmica no BBB 25. A Vitrine do Seu Fifi levará um participante para passar um tempo em um shopping no Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (13), um jogador deixará a casa para inaugurar a novidade. Durante sua estadia, ele será visitado pelo público, podendo ouvir fofocas sobre o reality.



A pessoa que estará na Vitrine do Seu Fifi será escolhida pelo público. A votação será aberta ainda nesta terça-feira.



