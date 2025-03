A- A+

BBB 25 Camilla, Renata e Vilma se enfrentam no sétimo paredão do BBB 25 As três disputam a permanência na casa, com resultado revelado na terça-feira (4)

Camilla, Renata e Vilma são as “emparedadas” desta semana no BBB 25. As três disputam a permanência na casa e o resultado da votação popular será revelado na terça-feira (4).



Renata foi colocada no Paredão pela Líder, Vitória Strada, que havia colocado cinco participantes na mira. Vilma, com 7 votos, e Camilla, com 5 votos, foram as mais votadas pela casa.



Camila e Vilma tiveram o direito de participar da prova Bate-Volta, junto com Mike, indicado ao Paredão por Vinícius, que venceu o Anjo da semana. O nadador acabou ganhando a disputa e se salvou do Paredão.

Veja também