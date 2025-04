A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Daniele Hypolito é eliminada e novo paredão é formado com Diego, Vitória e João Gabriel Reta final entra em modo turbo com eliminação e nova liderança no mesmo domingo

O Big Brother Brasil 25 acelerou o ritmo neste domingo (6), com uma noite de fortes emoções. Daniele Hypolito foi eliminada no 15º paredão do programa, com 50,37% dos votos, em uma disputa acirrada contra João Pedro (45,38%) e Maike (4,35%). Com a saída da ex-ginasta, o reality agora conta com apenas nove participantes, e a dinâmica da reta final entrou em “modo turbo”.

Logo após a eliminação, a atriz Vitória Strada vetou João Pedro da Prova do Líder, impedindo sua participação. Na disputa, a dupla Renata e Maike obteve o melhor tempo, e Maike acabou levando a melhor na segunda fase, vencendo por sorte. Chegando a sua quinta liderança, ele escolheu Renata e João Pedro para compor seu VIP.

Formação

A formação do 14º paredão aconteceu na sequência. Maike indicou Diego Hypolito à berlinda. Na votação da casa, João Gabriel recebeu cinco votos e também foi ao paredão. Vitória Strada, com quatro votos, foi a terceira emparedada da noite.

Com a reta final cada vez mais próxima, a próxima eliminação acontece na próxima terça-feira, quando haverá uma nova prova do líder e majs uma formação de paredão.

Perfil

Vitória Strada, de 27 anos, é famosa pelos papéis que vem colecionando na televisão. Nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a atriz atua como modelo desde dos 12 anos.

Diego Hypolito (Camarote) é conhecido pela atuação na ginástica olímpica. Ele tem 38 anos e é medalhista nos Jogos Olímpicos de 2016. Nascido em Santo André, São Paulo, ele busca escapar de mais um paredão.

Já João Gabriel entou no programa ao lado do seu irmão gêmeo, João Pedro, de 21 anos. Naturais de Goiatuba, eles moram em Buriti Alegre, ambas cidades de Goiás, onde os irmãos atuam como salva-vidas de rodeio.

A dupla divide a profissão e o estado civil, pois são solteiros pecuaristas que se divertem nas redes sociais, compartilhando o dia a dia da vida no interior. Além disso, os gêmeos sonham em com a possibilidade de se tornarem fazendeiros e terem a própria caminhonete quatro por quatro.

