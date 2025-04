A- A+

REALITY SHOW BBB 25: Guilherme pode ser desclassificado? Web aponta suposta 'trapaça' na prova do Líder "É óbvio que o Genro ia ganhar, ele estava usando uma camisa térmica", comentou usuário do X; veja reações

O pernambucano Guilherme venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil" e se tornou o primeiro finalista do programa. Mas muita gente nas redes sociais está apontando o que seria uma suposta trapaça do brother na disputa, capaz de desclassificá-lo.

Acontece que Guilherme teria usado uma blusa térmica para a disputa da prova. Assim, ele teria levado vantagem em relação aos outros competidores, já que a competição consistia numa resistência a situações de vento e chuva.



No X, muitos usuários estão destacando o fato de que enquanto Renata estava tremendo de frio, Guilherme passava calor.

Em um dos vídeos publicados no X, Guilherme aparece pegando a blusa que seria térmica logo após a explicação da prova, ou seja, quando ele soube que o desafio envolvia água e outras condições adversas.



Ele pega a blusa já no jardim da casa, enquanto caminhava em direção à prova, depois da explicação do apresentador Tadeu. O próprio apresentador havia dito que ninguém podia "pegar mais nada".

