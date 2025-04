A- A+

BBB 25 Final do BBB 25 será entre Guilherme, João Pedro e Renata Vitória Strada foi eliminada com 54,52% dos votos no último paredão da edição

Está definida a final do Big Brother Brasil 25. O pernambucano Guilherme, o goiano João Pedro e a cearense Renata são os três finalistas da edição e disputam o prêmio de R$ 2.720.000. O vencedor será conhecido na próxima terça-feira (22), durante a grande final do programa.

Neste domingo (20), a atriz Vitória Strada foi eliminada no último paredão da temporada, com 54,52% dos votos. João Pedro recebeu 38,92%, enquanto Renata teve 6,56%.

A eliminação de Vitória definiu os três finalistas. O fisioterapeuta olindense Guilherme garantiu sua vaga após vencer a última prova de resistência, realizada entre a quinta-feira (17) e a sexta-feira (18). A disputa durou quase 12 horas e foi marcada pelo confronto direto entre Guilherme e a bailarina Renata nos momentos finais. A cearense acabou desistindo por exaustão, sendo consolada pelo pernambucano.

“Tu é demais. Eu vi que você estava indo além do que você podia. Que mulher forte. Você merece demais estar nessa final”, disse Guilherme, emocionado, logo após a vitória.

Finalistas

Guilherme Vilar, de 27 anos, é fisioterapeuta e mora em Olinda, Pernambuco. Atua no atendimento domiciliar de idosos e destacou ao longo do programa sua capacidade de comunicação, além do respeito e carinho demonstrados nas relações que construiu na casa.

João Pedro, 21 anos, nasceu em Goiatuba e vive atualmente em Buriti Alegre, ambas cidades de Goiás. Trabalha como salva-vidas de rodeio e é também pecuarista. Solteiro, compartilha nas redes sociais sua rotina no interior goiano.

Renata Saldanha, de 32 anos, é bailarina e natural de Fortaleza, no Ceará. Cresceu em uma comunidade da capital cearense e começou a trabalhar ainda jovem. É formada em Educação Física e tem pós-graduação em Preparação Física, unindo as áreas da dança e do esporte em sua trajetória profissional.

