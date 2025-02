BBB 25:"Como homem, te achei um bosta, atitude de merda!", dispara Gracyanne para Diogo

A- A+

A musa fitness Gracyanne voltou do Quarto Secreto com gosto de gás e já está tocando fogo no parquinho do BBB 25. A influenciadora entrou em rota de colisão com o ator Diogo, na cozinha, e os dois tiveram uma discussão pra lá de acalourada, nesta quinta (6).



"Não admiro. pra mim, a sua atitude de homem, de você não defender a mulher, como homem eu te achei um bosta, uma atitude de merda!", disparou Gracy.

Gracyanne para Diogo: “Como homem te achei um merda e continuo achando” #BBB25



pic.twitter.com/0frtPt2fS0 — Dantas (@Dantinhas) February 6, 2025

"Você falou que me admirava depois que eu ganhei o carro, depois da dinâmica, me abraçou e eu me emocionei, pra você agora me falar que eu tenho uma atitude de merda...", rebateu Diogo.



"Eu fiquei feliz que você ganhou o carro. Mas eu não deixei de te admirar, Diogo! Eu continuo te admirando, te acho um cara inteligente, mas como homem, te achei um merda, tomara que eu mude de opinião", retrucou a musa fitness.



"Como homem você achou a atitude maneira?", questionou Gracy. "Infelizmente eu errei a régua errada, sob pressão eu usei a régua errada. Já conversei com Aline, eu pedi desculpas no dia do sincerão", justificou.



"Então responde, reponde para o Brasil, você como homem achou a atitude maneira? "Eu não vou te responder nada!", disparou Diogo. "Porque não tem resposta!", disse a sister. "Você não merece. Você me virou as costas aqui. Reveja sua maneira de falar", falou o ator, que foi aconsehado por sua mãe a parar com a discussão "Eu falei que você não devia falar", disse Vilma.



Depois da treta, em conversa no quarto com Diego Hypólito, Gracy seguiu criticando a postura de Diogo.



"Ele podia ter chegado pra mim e dito: 'foi uma atitude ruim como homem, mas estou aqui para jogar'. Pronto, calava minha boca. Porque aqui as pessoas têm relacionamento, mas estão aqui para jogar. Mas não é isso que ele quer. Ele quer ser bom moço com a Aline e quer continuar jogando", criticou.



Os ânimos ficaram acirrados depois desse embate devem inluenciar a formação do novo Paredão, que acontece ao vivo, no programa desta quinta-feira (6), na Globo.

Veja também