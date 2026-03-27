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Big Brother Brasil BBB 26: 11° paredão é formado com Alberto Cowboy, Jordana e Boneco Os participantes do Big Brother Brasil foram surpreendidos pela formação de paredão nesta sexta-feira (27)

Nesta sexta-feira (27), o Big Brother Brasil 2026 formou seu 11° paredão com Alberto Cowboy, Jordana e Boneco.

Sem prova de bate e volta, a dinâmica da semana emparedou o indicado pela líder Ana Paula Renault e as duas pessoas mais votadas pela casa.

A líder da semana, Ana Paula, indicou Cowboy justificando que os dois são rivais na casa desde o início. "É meu embate desde sempre. São brigas bem pesadas. Ao invés das pessoas brigarem com a gente com o que a gente tem aqui dentro, as pessoas tentam jogar com assuntos de fora", comentou, durante o voto.

Os votos da casa enviaram Jordana, com quatro votos, e empataram entre Juliano e Boneco. Com a decisão entre os dois na mão, Ana Paula optou por salvar Juliano e indicar Boneco.

Diferente dos paredões comuns, esse não contou com prova de bate e volta. Todos os participantes votados na casa permaneceram no paredão.

O programa também exibiu os desdobramentos da prova do anjo, vencida por Solange. O colar garantia imunidade apenas para a atriz.

Esse é o primeiro paredão desta edição formado em uma sexta-feira, o que mostra uma mudança na dinâmica tradicional do programa, o ingresso no "modo turbo".

Normalmente, a formação do paredão acontece aos domingos, mas, com a aproximação da final e a redução do número de participantes, o reality costuma entrar no chamado “modo turbo”, quando as eliminações e provas passam a acontecer com mais frequência ao longo da semana.

Essa mudança acelera o jogo, pressiona os participantes e reduz o tempo de estratégia.

No domingo, 29, por exemplo, o programa contará com eliminação, prova do líder e formação de paredão no mesmo dia.

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