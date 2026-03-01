A- A+

BBB 26 BBB 26: Alberto Cowboy, Breno e Jordana disputam paredão falso da semana Berlinda especial começou no sábado, teve contragolpe, prova Bate-Volta e vai mandar um dos participantes para um quarto secreto antes do retorno estratégico ao jogo na próxima terça (3)

Alberto Cowboy, Breno e Jordana estão no sétimo paredão do BBB 26. A berlinda é especial: trata-se de um paredão falso, no qual o público vai escolher um participante para deixar a casa temporariamente e acompanhar tudo de um espaço privilegiado. Após alguns dias, o “eliminado” retorna ao jogo com informações estratégicas.

Formação

Diferente das outras semanas, a formação do paredão começou ainda no sábado (28). Isso porque Breno, que participou da dinâmica do “Exilado” na sexta-feira (27), ganhou o poder de indicar um colega diretamente à berlinda. O escolhido foi Alberto Cowboy, que também é o Anjo da semana.

Já na noite deste domingo (1º), Cowboy imunizou Jonas. Em seguida, a líder da semana, Samira, indicou a sister Jordana ao paredão.

Votação da casa

No confessionário, Jonas votou em Breno; Chaiany votou em Marciele; Leandro também escolheu Marciele; enquanto Marciele retribuiu votando em Breno. Juliano votou em Marciele, e Jordana optou por Breno. Babu declarou voto em Marciele, e Alberto votou em Breno. Solange também escolheu Marciele, enquanto Gabriela votou em Breno. Ana Paula direcionou seu voto a Babu, Breno votou em Marciele e, por fim, Milena também escolheu Babu.

O indicado pela líder teve direito a um contragolpe, conforme a dinâmica da semana. Assim, Jordana puxou o Breno - segundo mais votado pela casa - para completar a berlinda.

Bate-Volta

A prova Bate-Volta foi disputada por Alberto Cowboy, Breno, e Marciele. A cunhã acabou vencendo a prova e se salvou da berlinda.



A eliminação do quinto Paredão será anunciada na próxima terça-feira (3) durante a edição ao vivo do Big Brother Brasil 26, na Globo.



Perfil dos emparedados

De Manhuaçu, em Minas Gerais, Alberto, que ficou conhecido como "Alberto Cowboy" durante sua participação no BBB 7, está de volta no BBB 26. Na sua primeira participação, o Veterano tinha 30 anos, trabalhava como analista financeiro e tinha o desejo de se tornar cantor sertanejo

Breno tem 33 anos e nasceu em Contagem, Minas Gerais, mas cresceu em Betim, no mesmo estado. Confiante e autêntico, saiu de casa logo cedo para buscar os seus sonhos. O mineiro esteve na Casa de Vidro do Sudeste e entrou no grupo Pipoca do BBB 26 após Marcel desistir da competição.

Jordana, 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e Brasília. Diz ter perfil empático, carismático e argumentativo. Afirma que o BBB é um sonho dividido com a mãe e que pretende viver intensamente a experiência. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, diz.

