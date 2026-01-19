A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Alberto Cowboy critica postura de Milena ao reagir à indicação ao Paredão Líder da semana afirma que decisão não foi pessoal e critica foco da participante nas tarefas domésticas

Na tarde desta segunda-feira (19), Alberto Cowboy conversou com Sarah Andrade e Jonas Sulzbach sobre os critérios que embasaram sua escolha ao indicar Milena para o primeiro Paredão do BBB 26. Durante o diálogo, o empresário explicou que a decisão foi pontual e não representa uma ruptura definitiva com a sister.

“Não queria declarar guerra. Dei esse primeiro voto porque era o momento. Se eu for Líder de novo, pode ser que não seja ela. Não tenho ela como uma pessoa que eu quero que saia, mas fiquei chateado com um comentário que ela fez”, disse Alberto.

O Líder também demonstrou incômodo com a postura de Milena dentro da casa, apontando que a participante estaria excessivamente dedicada à limpeza e à organização dos ambientes. Após ser indicada à berlinda, a sister declarou que deixaria de realizar as tarefas domésticas, atitude que foi reprovada por Alberto.

“Acho errado. Não adianta reclamar que eu votei só porque está lavando o banheiro. A gente tem gratidão, mas não pode misturar as coisas”, afirmou o brother.

Ao concluir o assunto, o mineiro reforçou seu ponto de vista sobre as prioridades no confinamento e questionou a escolha da colega de jogo. “Você vem pra cá ter uma grande oportunidade de vida e vai ficar limpando a casa dos outros?”, completou.

