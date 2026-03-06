A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Alberto Cowboy e Jonas têm divergências sobre as pulseiras VIP Os novos líderes discutem critérios para distribuir as pulseiras; decisão pode impactar relação com Gabriela e Solange Couto

Enquanto aguardam o resultado da Prova do Líder desta sexta-feira (6) no BBB 26, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach já começaram a pensar em como montar o grupo VIP da próxima semana.

A conversa aconteceu no quarto, ao lado de outros participantes, e girou em torno de quem deve receber as pulseiras caso a dupla confirme a liderança.

Durante o papo, Cowboy revelou preocupação com a possibilidade de Gabriela ficar fora do grupo privilegiado, ideia que teria sido cogitada por Jonas. O brother defendeu que a decisão pode gerar desgaste desnecessário dentro da aliança.

"Tô querendo falar com o Jonas, porque ele falou que talvez não dê a pulseira pra Gabi", diz o brother. "Queria falar com ele que não vale a pena, a Gabi ainda vota com a gente", continua, lembrando que os participantes dormem no mesmo quarto e as informações podem acabar indo pra outro lugar.

Marciele quis saber quem ocuparia a vaga caso Gabriela não fosse escolhida. Cowboy explicou que o parceiro de prova considera beneficiar Solange Couto.

"Ele tá querendo, em vez de dar pra ela, dar pra Solange", responde o Veterano.

A justificativa, no entanto, não convenceu todos os aliados. Marciele apontou que a atriz não joga alinhada ao grupo, enquanto Jordana avaliou que a exclusão poderia gerar ressentimento.

"Aí eu discordo. Aí eu realmente acho que, se eu fosse ela, ficaria chateada."

Na mesma conversa, Cowboy também citou Leandro Boneco como possível integrante do VIP. Segundo ele, o participante merece reconhecimento por ter resistido bastante tempo na Xepa e pelo desempenho na disputa pela liderança. Jonas, porém, teria rejeitado a ideia, lembrando de um atrito recente envolvendo estalecas.

Marciele reforçou o argumento de que Gabriela ainda costuma votar junto com o grupo, enquanto Jordana classificou o cenário como sensível. Na avaliação da brasiliense, Solange mantém apenas uma relação cordial com os colegas.

"A Gabi, querendo ou não, vota com a gente", reflete Marciele.

"Solange só faz a política da boa vizinhança", opina.

Pouco depois, Jonas entrou no quarto e foi diretamente questionado por Cowboy sobre a estratégia. O mineiro voltou a defender que excluir Gabriela do VIP pode prejudicar a aliança.

"Tô comentando aqui da possibilidade de não dar a pulseira pra Gabi, mas acho que não vale a pena, amigo. Ela vai ficar 'p' da vida, ela ainda vota com a gente. A Solange vota na gente."

Jonas reconheceu o ponto, mas ponderou que a decisão pode depender da quantidade de pulseiras disponíveis para a semana.

"Eu tô ligado. Se for quatro, não vai ter problema", responde o gaúcho.

O participante também lembrou que Gabriela já foi beneficiada em outras ocasiões durante suas lideranças.

"Já tava pensando na Solange. Ela [Gabriela] foi a única pessoa que eu, que ganhei três vezes Líder, foi três vezes VIP", relembra Jonas.

Cowboy insistiu que o momento do jogo exige cautela para evitar rupturas dentro do grupo.

"Eu sei, mas... você tem completa razão, mas pela situação do jogo, momento do jogo, se ela quebrar... e ela já tá meio lá, meio cá", conclui.

O mineiro ainda destacou que Solange costuma colocá-los como opções de voto. Jonas, no entanto, manteve a posição e sugeriu dividir as escolhas.

"Então você escolhe dois e eu escolho um", adiciona.

Mesmo assim, Cowboy seguiu alertando sobre o risco de desgaste.

"Você que sabe. Acho que não vale a pena ter esse rompimento", reflete o mineiro.

Jonas, por sua vez, recordou um episódio em que Gabriela o indicou ao Castigo do Monstro quando era Anjo, apesar da proximidade entre eles. A lembrança reforçou o desconforto na relação.

"Isso vai pesar mais pra frente, já pesa", finaliza Cowboy.

