A- A+

BBB BBB 26: Alberto Cowboy fala em desistir do programa Por outro lado, Jonas tenta fazer o companheiro afastar a ideia

O BBB 26 poderá ter um jogador a menos a qualquer momento. Nesta quinta-feira (05), em conversa com Jonas, o empresário Alberto Cowboy falou em desistir do programa.

"O tombo veio em dobro", comentou Jonas em relação ao retorno de Breno e Juliano ao paredão falso.

Na sequência, Cowboy revelou o desejo de sair da disputa. "Estava falando com a Jordana, eu vou pular fora", desabafou Alberto.

"Vai nada, Cowboy. Está louco? Para de falar isso aí, não tem porquê", rebateu o gaúcho. O empresário, então, revelou: "Tem, estou cansado."

Jonas falou sobre a possibilidade de seguir vencendo as provas e se blindar ao paredão. Por outro lado, o mineiro disse estar sem forças.

"Eu vim por minha vontade. E posso sair por minha vontade e não é vergonha não. É opção minha, não quero adoecer. As meninas estão falando que pode ser resistência hoje. Eu não tenho forças, velho. Não estou nem me alimentando, dormindo, comendo. Que energia eu tenho, que garra vou ter para ir? Enquanto isso, os caras estão todos lá assim 'pá'. Estão todos com a energia renovada", analisou Cowboy.

Veja também