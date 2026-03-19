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BBB 26 Alberto Cowboy conquista a quarta liderança no BBB 26 e comemora: "É tetra!" Das quatro lideranças do veterano Alberto Cowboy, a desta semana é a terceira consecutiva

A prova do líder do Big Brother Brasil 26, realizada nesta quinta-feira (19), consagrou Alberto Cowboy como líder da semana. Este é o quarto reinado do mineiro, sendo o terceiro consecutivo.

Para esta semana, a direção do programa dividiu a prova em duas etapas.

A primeira etapa da prova do líder foi realizada durante a tarde, antes do programa ao vivo. Nela, os participantes se enfrentaram em duelos de habilidade, tendo que lançar bolinhas por uma estrutura (tipo tobogã) e acertar um alvo que ficava girando, somando pontos conforme a precisão dos acertos.

Essa etapa serviu, basicamente, para selecionar quem avançaria para a fase final, filtrando os melhores desempenhos.

Milena, Alberto Cowboy e Jordana foram classificados para a etapa final da décima prova do líder no programa. Na prova final, Alberto saiu vencedor.

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