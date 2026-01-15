Qui, 15 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB

BBB 26: Alberto Cowboy monta primeiro VIP da edição

Oito integrantes estão no Grupo VIP

Reportar Erro
Primeiro Grupo Vip do BBB 26Primeiro Grupo Vip do BBB 26 - Foto: Reprodução/Globo Play

O primeiro Grupo VIP do Big Brother Brasil 2026 está formado. Nesta quinta-feira (15), o líder Alberto Cowboy montou o grupo que poderá disfrutar das regalias da casa mais vigiada do país. 

Leia também

• BBB 26: confira o horário que o Big Fone toca e qual dinâmica será aplicada nesta quinta-feira (15)

• BBB 26: Elisa Klein desiste do Quarto Branco após mais de 65 horas

Toda a comida que tem nada casa só poderá ser consumida pelo grupo com a pulseira laranja. O pessoal da Xepa terá alimento disponível em instantes, mas deve ser mais racionada e com menos variedade. 

Confira o primeiro Grupo Vip: 

Alberto Cowboy (líder), Jonas, Edílson Capetinha, Juliana, Sara, Babu, Juliano, e Pedro. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter