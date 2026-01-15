BBB
BBB 26: Alberto Cowboy monta primeiro VIP da edição
Oito integrantes estão no Grupo VIP
O primeiro Grupo VIP do Big Brother Brasil 2026 está formado. Nesta quinta-feira (15), o líder Alberto Cowboy montou o grupo que poderá disfrutar das regalias da casa mais vigiada do país.
Leia também
• BBB 26: confira o horário que o Big Fone toca e qual dinâmica será aplicada nesta quinta-feira (15)
• BBB 26: Elisa Klein desiste do Quarto Branco após mais de 65 horas
Toda a comida que tem nada casa só poderá ser consumida pelo grupo com a pulseira laranja. O pessoal da Xepa terá alimento disponível em instantes, mas deve ser mais racionada e com menos variedade.
Confira o primeiro Grupo Vip:
Alberto Cowboy (líder), Jonas, Edílson Capetinha, Juliana, Sara, Babu, Juliano, e Pedro.