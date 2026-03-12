BBB 26: Alberto Cowboy vence prova do líder da semana
Mineiro vai passar mais uma semana como líder da casa
Alberto Cowboy venceu a prova do líder e sustenta sequência de vitórias. Nesta quinta-feira (12), o mineiro teve muita sorte para garantir mais uma semana no quarto do líder.
A dinâmica da prova foi dividida em quatro trios. Dessa forma, uma pessoa ficou de e, no caso, foi Marciele.
A prova era de sorte e cada participante tinha sete totens para escolher, apenas um vinha sorteado com pontos positivos (mandou bem) e todos os outros negativos (mandou mal). Quem encontrasse mais rápido os celulares com pontos positivos, mais pontos teriam.
Os trios ficaram definidos da seguinte forma: Solange, Boneco e Breno; Chaiany, Samira e Gabi; Juliano,Milena e Ana Paula; Jonas, Alberto e Jordana.
Pontuação:
Trio 1 - Boneco, Breno e Solange - 185 pontos
Trio 2 - Chaiany, Samira e Gabi - 219 pontos
Trio 3 - Juliano, Milena, Ana Paula - 204 pontos
Trio 4 - Jonas, Alberto e Jordana - 221 pontos
Fase final
Repetindo a sina, Alberto, Jonas e Jordana venceram a primeira fase. A definição era simples, seis celulares dispostos e apenas dois davam (1 e 5) eram com mensagens positivas, Jordana acertou o primeiro e eliminou Jonas da disputa. Restando apenas um, tudo estava entre a sister e Cowboy, o mineiro escolheu o número 1 e conquistou a liderança.
Dinâmica
A Máquina do Poder retorna ao Big Brother Brasil 26 nesta semana, mas com uma novidade importante que promete alterar a dinâmica: cada senha só teve direito à compra de uma caixa.
Na dinâmica, os participantes poderão comprar caixas especiais com as estalecas acumuladas durante o programa. Dentre as caixas disponíveis, uma contém o poder especial de tirar um dos emparedados, podendo se salvar, da dinâmica que acontecerá no próximo sábado (14).
Agora, os jogadores só poderão comprar uma caixa por vez e, caso queiram comprar outra, deverão voltar ao final da fila.