A- A+

CARTA ABERTA BBB 26: Aline Campos publica "carta aberta" sobre experiência no reality "Vivi na casa do BBB exatamente como vivo aqui fora", escreveu a atriz e bailarina

A atriz e bailarina Aline Campos, primeira eliminada do Big Brother Brasil 26, publicou nesta segunda-feira, 26, uma carta aberta sobre sua experiência no reality.

"Quero começar dizendo algo que talvez muita gente não espere ouvir de mim: Entendo quem me rejeitou. Quem me criticou. Entendo quem me julgou dentro da casa. Entendo quem me julgou fora dela também. Porque ninguém acorda de manhã escolhendo viver na dor, no medo ou na intolerância", escreveu Aline na primeira parte do texto, dividido em alguns slides no Instagram.

Aline defende que sua forma de ver e viver a vida, prezando pelo autocuidado e por temas ligados à espiritualidade, incomodou as pessoas, dentro e fora do reality, que rotularam seu jeito como "forçado" e "chato". "Não entrei para dar lição. Não entrei para ser ‘palestrinha’. Vivi na casa do BBB exatamente como vivo aqui fora", acrescentou Aline.

"O que me preocupa é ver como a agente aprendeu a aplaudir o que nos faz mal e a atacar quem tenta lembrar que existe outro caminho", continuou ela. "Se de alguma forma isso tocou alguém, então já valeu. Mesmo com a dor que minha família precisou atravessar", disse. Aline finalizou agradecendo pelo carinho dos fãs.

Participante do grupo Camarote do BBB 26, Aline foi a eliminada do primeiro Paredão, na terça-feira, 20. Ela enfrentou a pipoca Milena e a veterana Ana Paula Renault, mas acabou saindo com 61,64% das intenções de voto. Ao longo da primeira semana da edição, Ana Paula e Aline protagonizaram diversas brigas.

Veja também